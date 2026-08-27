Министр заявил, что видео с опасным вождением могут удалить из социальных сетей уже сегодня.

Социальные сети призвали удалять изображения и видеозаписи, которые романтизируют опасное вождение. Этот призыв прозвучал после лобового столкновения на двухполосной автодороге A66 недалеко от Middlesbrough, Teesside. В результате аварии погибли два полицейских: преследуемый автомобиль выехал на встречную полосу, пытаясь уйти от правоохранителей, и столкнулся с другой машиной.
Выступая в эфире BBC Breakfast, министр обороны Luke Pollard заявил: “There’s lots of content online on social media platforms of people celebrating dangerous driving, celebrating driving inappropriately on our roads, down the wrong side of the roads, behaving incredibly badly. Social media companies could take [that] down today.”
Pollard также отметил, что многие компании “argued for many years they don’t need to be regulated, that they can police themselves”. Он добавил: “So this is a challenge for them: remove that content.”
На момент написания статьи Cleveland Police заявила: “There is no evidence to indicate that filming of the activities that took place on Friday night and Saturday morning has taken place for the purposes of TikTok.”
При этом аккаунт в социальной сети, который, предположительно, принадлежал Makai Saddington — одному из пяти пассажиров преследуемого автомобиля, также погибшему, — ранее публиковал видеозаписи с опасным вождением. С тех пор эти материалы были удалены.