Эксперты предупредили россиян о росте цен на автомобили к 2026 году

В России наблюдается существенный рост цен на новые автомобили: с начала 2026 года стоимость машин увеличилась в среднем на 12-13%. Такие данные предоставила пресс-служба компании «Сберлизинг» в комментарии для «Газеты.Ru». По прогнозам экспертов лизингового сектора, к концу года автомобили могут подорожать еще до 15%.

Специалисты отмечают, что ценовая динамика формируется под влиянием сразу нескольких факторов. Среди них — колебания валютных курсов, изменения в логистических цепочках, рост производственных издержек, а также удорожание комплектующих.

«Даже при стабилизации отдельных показателей сохраняется инерция рынка — дилеры и поставщики закладывают риски в цену на машины. Это особенно стало остро после введения утильсбора, который увеличил стоимость ввозимых автомобилей. Пока предпосылок для системного снижения цен не наблюдается, речь идет скорее о замедлении темпов роста», — прокомментировали ситуацию в «Сберлизинге».

Представители лизинговой компании подчеркивают, что даже автомобили отечественной сборки в значительной степени зависят от импортных компонентов и электроники. В последние месяцы логистические процессы стали сложнее и дороже, а сроки поставок выросли, что напрямую отражается на формировании стоимости новых машин.

Оценивая перспективы рынка на вторую половину года, в «Сберлизинге» прогнозируют переход к более сдержанному росту цен. Значительные скачки стоимости возможны лишь при кардинальных изменениях макроэкономических условий. При этом в отдельных сегментах могут происходить точечные изменения цен, связанные с появлением новых моделей или изменением конкурентной среды между различными брендами.

Ранее стало известно, что приобрести новый легковой автомобиль без продажи старого транспортного средства и без привлечения кредитных средств сегодня могут лишь около 10% россиян. Об этом сообщил Алексей Подщеколдин, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

