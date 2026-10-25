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«Дакар» в 2027 году пройдёт в другой стране

Ралли-рейд Дакар 2027 года перенесут из Саудовской Аравии в Марокко из-за тревожной обстановки. Решение поддержали FIA и FIM, организатором выступит ASO.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.10.2026, 17:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Несколько дней назад появилась информация о том, что январский ралли-рейд «Дакар» 2027 года состоится не в Саудовской Аравии, а в Марокко. На тот момент официального решения ещё не было.

Сегодня FIA распространила заявление, подготовленное после формального решения организаторов легендарного супермарафона. В документе изложены основные детали произошедших изменений.

Федерация подтвердила, что ралли-рейд, запланированный на 1-15 января, не состоится в Саудовской Аравии из-за тревожной обстановки в стране. При этом соревнование не отменено: его перенесли. Такое решение совместно приняли французская компания Amaury Sport Organisation (ASO) и Саудовская федерация автоспорта (SMC).

В FIA подчеркнули, что решение является исключительным и единичным. Его также поддержали FIA и FIM (Международная мотофедерация).

Следующий фрагмент заявления имеет смысл привести полностью: «Ралли-рейд 2027 года пройдёт на другой территории и будет организован ASO. О месте его проведения будет объявлено отдельно в ближайшие дни. ASO находится в прямом контакте с участниками соревнований, командами и партнёрами, чтобы оказать им поддержку в связи с этими изменениями».

Отдельно отмечается, что в 2028 году ралли-рейд вернётся в Саудовскую Аравию. Тогда состоится юбилейный, 50-й марафон, известный всему миру как «Дакар».

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