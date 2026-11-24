Известный испанский специалист по ралли-рейдам Нани Рома поддержал решение Фернандо Алонсо принять участие в Дакаре, который стартует в январе 2027 года.

Рома впервые вышел на старт этого соревнования 30 лет назад. Тогда он выступал на мотоцикле KTM. В 2004-м испанец выиграл супермарафон в двухколёсном классе, а год спустя пересел за руль гоночного внедорожника Mitsubishi. В 2014-м Рома вновь стал победителем ралли-рейда, на этот раз в составе заводской команды Mini.

Сейчас Роме 54 года, однако он снова готовится к Дакару. Как и Карлос Сайнс-старший, гонщик будет выступать на Ford Raptor T1+.

«В прошлый раз (в 2020 году) Фернандо было вполне комфортно, он был хорошем настроении, когда боролся где-то в средней группе участников, – поделился Рома в интервью Marca. – Если гонщик Формулы 1 готов к приключениям другого рода, то это похвально. Он не боится испачкать руки, причём на этот раз для него всё осложняется тем, что он выйдет на старт Дакара без особой подготовки.

Тогда он выступил в Rally Morocco, провёл многочисленные тесты, а сейчас у Фернандо было только три дня, чтобы познакомиться с машиной и проехать совсем немного километров. Но будь я на его месте, то однозначно решил бы рискнуть. Мне тоже доводилось что-то делать без особой подготовки – просто потому, что гонки доставляют мне удовольствие.

Алонсо предстоит выступать на отличной машине в составе хорошей команде. Причем почти на таком внедорожнике в прошлом году была одержана победа в Дакаре, так что это очень конкурентоспособная техника.

Ближе к нашему возрасту в жизни наступает момент, когда ты делаешь то, что хочешь делать, ведь карьеру ты уже выстроил. Фернандо просто хочет получить удовольствие, а мнения окружающих имели какое-то значение, только когда мы были молодыми. Спортсмен его уровня никому ничего не должен доказывать, и Алонсо просто хочет попробовать что-то новое – это же прекрасно!»

В предстоящем супермарафоне Фернандо Алонсо будет управлять гоночным внедорожником Aston Martin Dreadnought. Автомобиль создан британской компанией Prodrive на базе Dacia Sandrider. Его штурманом, как и в 2020 году, станет Марк Кома.