«Дакар-2027» состоится в Марокко вместо Саудовской Аравии

Организаторы ралли-рейда «Дакар» решили перенести соревнование 2027 года из Саудовской Аравии в Марокко. Такое решение принято из соображений безопасности.

Французская компания ASO (Amaury Sport Organisation), выступающая промоутером легендарного супермарафона, пока официально эту информацию не подтвердила. При этом представители организации рассказали журналистам нескольких изданий о возможных сроках проведения гонки.

Пролог ралли-рейда состоится 9 января в Европе — в Испании или Португалии. После этого участники «Дакара» переправятся на пароме в Африку, где в Королевстве Марокко начнётся маршрут из 12 этапов. Предполагается, что общая длина скоростных спецучастков составит около 4300 км.

Конкретные детали маршрута, включая места старта и финиша, пока не объявлены. Согласование ещё продолжается, поэтому ASO не выпускала пресс-релизов, а на официальном сайте компании новая информация отсутствует.

По данным испанской газеты Marca, финиш запланирован на 22 января. Днём отдыха станет 16 января. Предварительные сведения уже передали командам-участницам.

Это может увеличить вероятность участия в «Дакаре» Фернандо Алонсо. Вместе с Марком Кома, своим штурманом, он уже начал подготовку к ралли-рейду, а на прошлой неделе тестировал новый гоночный внедорожник именно в Марокко.

Речь идёт о Dacia Sandrider — прототипе, соответствующем требованиям категории T1+. Машину подготовила британская компания Prodrive, а брендирована она как Aston Martin.

Официального подтверждения планов ASO ожидают в ближайшие дни — на этой или следующей неделе. Времени на подготовку и решение новых логистических вопросов остаётся всё меньше. Вероятно, поэтому число участников 49-го «Дакара» окажется ниже обычного.

В последний раз ралли-рейд проводили в Марокко в 2007 году. Победителем тогда стал Карлос-Сайнс старший, выступавший вместе с Мишелем Переном на внедорожнике Volkswagen Touareg.