Cupra Raval становится спортивнее благодаря доработкам ABT

Давнее сотрудничество Cupra с тюнинговым брендом ABT теперь распространяется и на Raval. Представленные ранее для Cupra Leon и Curpa Formentor комплекты Custom Cupra by ABT пополнили линейку доступного электромобиля.

Несмотря на схожий набор спортивных дополнений, в данном случае конфигурация несколько отличается. Комплект будет штатно устанавливаться на новую версию VZ ABT, которая присоединится к модельному ряду в ноябре. Первые поставки ожидаются в январе 2027 года.

В оснащение этой версии войдут подогреваемые ковшеобразные сиденья ‘Cup’, аудиосистема Sennheiser, камера верхнего и заднего обзора, проекции на внутренние панели дверей, а также ‘next-generation’ версия системы фоновой подсветки салона SmartLight от Cupra.

Комплект Custom Cupra by ABT, как утверждается, создан под влиянием концепта UrbanRebel, который в 2021 году предвосхитил серийный Raval. В набор входят передний и задний сплиттеры, боковые юбки, заметный спойлер на крыше, эксклюзивные легкосплавные диски диаметром 19 дюймов, надписи ABT и некоторые не уточнённые доработки интерьера.

О механических изменениях по сравнению со стандартной версией VZ не сообщается. Вероятнее всего, автомобиль сохранит батарею ёмкостью 52kWh и установленный спереди электромотор мощностью 221bhp. Разгон от 0 до 62mph занимает 6.8 секунды, а запас хода составляет 238 miles.

Впрочем, в дальнейшем не исключена официальная доработка, связанная с повышением производительности. В прошлом Cupra уже сотрудничала с ABT при создании более мощных версий своих автомобилей. Одним из недавних заметных примеров стала специальная серия дорестайлингового Formentor, мощность которого увеличили на 59bhp.

Пока усовершенствованный ABT Raval представлен на Paris Motor Show. На стенде также экспонируется концепт Tindaya, который демонстрирует будущего конкурента BMW iX3 от марки, выделившейся из SEAT.