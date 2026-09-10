Цунода заявил: «Я не хочу снова становиться резервным гонщиком»

Гран При Испании станет для Юки Цуноды третьим этапом этого сезона в составе Racing Bulls. У японского гонщика нет контракта на 2027-й, однако в Мадриде он подчеркнул, что не собирается вновь проводить сезон в роли резервного пилота.

Юки Цунода: «Полагаю, я оставил хорошее впечатление, в том числе благодаря тому, что заработал очки. Всё, что касается моего будущего, я оставляю своему менеджеру, а сам стараюсь как можно лучше выступать на трассе, и это должно мне помочь.

Моя главная цель – Формула 1. В Red Bull вновь дали мне возможность пилотировать одну из их четырёх машин, и это здорово.

Я не хочу снова становиться резервным гонщиком. Я хочу гоняться. После этих гонок я особенно сильно понял, насколько хочу постоянно участвовать в гонках».