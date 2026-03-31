Цунода протестирует шины Pirelli на болиде Red Bull

В Сузуке проходят тесты прототипов шин Pirelli 2026 года с участием Юки Цуноды за рулём Red Bull и командами Red Bull Racing и Racing Bulls.
Иннокентий Петров
31.03.2026, 08:21·1 мин
Фото: F1news.ru

В Сузуке стартовали двухдневные тесты шин Pirelli, которые предназначены для сезона 2026 года. Испытания пройдут сегодня и завтра, в ходе которых специалисты будут работать со сликами. Для проведения тестов были предоставлены автомобили и техническая поддержка команд Red Bull Racing и Racing Bulls.

Стало известно, что от команды Red Bull Racing участие в тестах примет Юки Цунода. Для японского гонщика это станет первым случаем, когда он вновь сядет за руль современной машины Red Bull после завершения Гран При Абу-Даби 2025 года.

