Обратный отсчёт до премьеры нового BMW i3 Touring начался: популярную функцию могут сохранить

Премьера нового BMW i3 Touring состоится уже через несколько месяцев. Универсал присоединится к недавно представленному седану Neue Klasse в модельной линейке немецкой компании, которая со временем пополнится также моделями i4 Coupé и Convertible.

BMW i3 Touring уже неоднократно замечали во время испытаний. Кроме того, в ходе международной презентации седана ранее в этом году компания показала официальный тизер полностью электрического универсала.

Однако предыдущие шпионские снимки указывали на возможное исчезновение одной привычной для универсалов BMW технологической особенности. На тестовых автомобилях не было видно защёлки для открывания заднего стекла. После того как нынешний 5 Series Touring уже лишился этой функции, её будущее оставалось неопределённым.

Тем не менее надежда сохраняется. Когда Auto Express спросил руководителя подразделения BMW Neue Klasse доктора Майка Райхельта, стоит ли ожидать у i3 Touring открывающегося заднего стекла, тот лишь улыбнулся и кивнул, после чего заявил: “We will see.”

Седан i3 располагает багажником объёмом 420 литров. Это на 30 литров меньше, чем у бензинового 3 Series, и на 50 литров меньше, чем у Mercedes C-Class Electric. Новая версия Touring получит более вместительное багажное отделение и складывающиеся задние сиденья, что повысит практичность модели без необходимости выбирать более высокий SUV iX3.