Подтверждено: Volkswagen Group сократит модельный ряд вдвое и ликвидирует 100 тысяч рабочих мест

Volkswagen Group утвердил планы по сокращению модельного ряда вдвое, уменьшению числа вариантов моделей на 75 per cent и ликвидации 100,000 рабочих мест.
Эти меры являются частью стратегии автомобильного гиганта ‘Future Plan 2030’, направленной на снижение операционных расходов и последующее расширение деятельности в North America и China.
В июне компания намекнула Auto Express, что ее ждут масштабные изменения в бизнесе. Теперь CEO Oliver Blume назвал последнее объявление “a strong signal for the future of the Volkswagen Group”. Blume заявил: “We are taking responsibility for our entire workforce, for our partners and for industrial jobs worldwide. Over the coming years, we will invest a three-figure billion sum to make our iconic brands even more attractive, stronger and more competitive.”
Volkswagen намерен добиться операционной маржи в размере nine per cent и ежегодной прибыли €31 billion (£26.6 billion) к 2030. Компания планирует провести реструктуризацию всех направлений деятельности. Сокращение числа вариантов моделей на 50 per cent и уменьшение сложности на 75 per cent — то есть объединение или отказ от отдельных опций и комплектаций — уже заметно на практике. В некоторых странах были сняты с продаж Porsche Taycan Sport Turismo и Jetta на базе Volkswagen Golf, а Audi уже прекратила выпуск компактного хэтчбека A1 и SUV Q2.