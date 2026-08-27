Полный обзор всех электромобилей Великобритании в свежем выпуске Auto Express

В новом выпуске Auto Express мы представили наш вердикт по каждому электромобилю, который прямо сейчас можно приобрести в Великобритании.

Кроме того, мы впервые увидели новый Hyundai Tucson с брутальной внешностью и подготовили эксклюзивное изображение будущего Dacia Sandero.

В разделе тест-драйвов мы испытали новый Aston Martin Vantage S, а также сравнили радикальный новый BMW iX3 с его главными конкурентами.

И это ещё не всё: читателей ждёт подробное руководство покупателя по легендарному Audi Quattro.

Как купить Auto Express

Новый выпуск Auto Express уже поступил в продажу. Есть несколько способов получить журнал — подробности приведены ниже.

Подписка

Самый выгодный вариант для читателей — оформить подписку на Auto Express. Первые 6 выпусков можно получить всего за £1, а все новые подписчики также получат бесплатный приветственный подарок.

Журнал бесплатно доставляется по выбранному адресу, поэтому вы не пропустите ни одного выпуска. Если после завершения пробного периода вы решите продолжить подписку, то сэкономите 45 процентов по сравнению с розничной ценой и будете платить всего £32.99 каждые 3 месяца.

Благодаря гарантии возврата денег при отмене подписки в любой момент вам вернут средства за все ещё не отправленные выпуски.

Цифровые версии

Если вы предпочитаете читать Auto Express на компьютере, планшете или телефоне, цифровую версию можно приобрести через нашего онлайн-партнёра Zinio. Стоимость отдельного выпуска начинается от £2.99, а годовая подписка обойдётся всего в £90.99.

Отдельные выпуски

Если вы не хотите оформлять подписку и получать следующие 6 выпусков Auto Express за £1 при розничной цене £28, журнал можно приобрести отдельно в магазинах или онлайн. Новый выпуск Auto Express уже продаётся по цене £4.50. Узнать, где рядом с вами можно купить журнал, можно, нажав здесь.

Если у вас нет возможности посетить магазин или поблизости не оказалось подходящей точки продаж, отдельные печатные выпуски Auto Express можно заказать с доставкой прямо домой.