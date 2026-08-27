Цолов поделился впечатлениями: «Я очень доволен тем, как прошли первые тесты»

Никола Цолов провёл день на тестах в Имоле в рамках программы TPC вместе с командой Racing Bulls.

Для болгарского гонщика это был первый в карьере опыт управления машиной Формулы 1. Цолов пилотировал прошлогоднюю VCARB 02 и проехал 690 километров. Этой дистанции оказалось достаточно для получения суперлицензии, которая позволяет участвовать в пятничных тренировках в рамках гоночных уик-эндов Формулы 1.

Никола Цолов: «Сегодня я впервые сел за руль машины Формулы 1 в рамках программы TPC, и очень доволен тем, как всё прошло. Мне понравился каждый круг, и сейчас сложно подобрать слова, чтобы описать, что для меня значит эта возможность.

Огромное спасибо Racing Bulls и молодёжной программе Red Bull за доверие и предоставленный шанс. Я всю жизнь шёл к этому моменту, поэтому невероятно рад, что всё получилось.

Думаю, я ещё не до конца осознал, чего мы сегодня добились, но получил огромное удовольствие от каждого круга. Надеюсь, скоро у меня ещё появится возможность вернуться за руль».

Алан Пермейн, руководитель команды: «Сегодня Никола сделал действительно хороший шаг вперёд. Он быстро адаптировался к машине и продемонстрировал то спокойствие, которое хочется видеть со стороны гонщика, который впервые сел за руль машины Формулы 1.

Эти тесты стали частью нашей программы подготовки молодых гонщиков, которая позволяет им получать необходимый опыт, проезжать необходимую дистанцию и всё остальное, что нужно для дальнейшего развития.

Мы уже не раз видели, к чему приводит такой подход. Именно такие дни, как сегодняшний, помогают нам и дальше развивать молодёжную программу».