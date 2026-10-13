Citroen возрождает легендарную модель 2CV: опубликованы фотографии концепта с парижской выставки

Автомобильный журнал AutoExpress сообщает, что на Парижском автосалоне представили концепт нового электрического Citroen 2CV.

Что представляет собой концепт?

Идея вернуть к жизни легендарный Citroen 2CV обсуждалась давно, однако именно сейчас компания-производитель сочла момент подходящим. Европейский Союз подготовил новый свод правил для электромобилей, а Ситроен намерен одним из первых войти в формирующуюся категорию «E-car» (M1e). Бренд рассчитывает предложить покупателям компактный и недорогой городской автомобиль, способный конкурировать с моделями китайского автопрома.

Фото: Carsweek.ru

В модельном ряду новинка расположится между ситикаром Citroen Ami, который технически является «квадроциклом», и традиционными моделями вроде e-C3. Заявляется, что цены на новую 2CV будут начинаться с 15 тысяч евро. Это сделает автомобиль выгодной покупкой, особенно если обсуждаемые сейчас в Европе льготы для покупателей «E-car» будут приняты.

Как и оригинальная 2CV, новинка должна стать доступным автомобилем для широких масс и изменить представление о доступности новых машин для европейцев. Символично, что французский бренд решил вернуть легенду в автосалоны именно сейчас, а не разрабатывать концепт своего «E-car» с нуля.

Внешний вид

Длина концепт-кара составляет 3,76 метра, поэтому он будет даже компактнее оригинала. Главный дизайнер проекта Антуан Гайо-Древон сообщил прессе, что его команда не стремилась создать автомобиль в классическом ретростиле или просто возродить прошлое. Задача заключалась в том, чтобы взять узнаваемые черты модели и переосмыслить их с учетом современных реалий, сделав новый дизайн привлекательным для каждого поколения.

Фото: Carsweek.ru

Перед дизайнерами стояла и практическая задача — снизить стоимость будущего автомобиля. Для этого они использовали плоские ветровое и заднее стекла, складывающуюся матерчатую крышу, открытые петли и другие решения, упрощающие и удешевляющие производство. В серийной машине окна будут подниматься только спереди, а сзади установят простые “форточки”.

Фото: Carsweek.ru

Дверь багажника оставили черной — в цвете пластика, из которого она изготовлена. Это решение не только снижает стоимость автомобиля, но и визуально напоминает о брезентовой шторке багажника оригинальной модели, которую использовали для экономии. Выступающие наружу бамперы концепта также планируют перенести на серийную модель, хотя их форму еще будут дорабатывать.

Фото: Carsweek.ru

Диаметр колес концепта составляет 18 дюймов. На автосалоне показали пластиковые колпаки, однако на серийной машине их заменят стальными дисками того же размера. Шины для концепта разработали специально для нового E- класса совместно с Michelin. Они должны сохранять уровень сцепления и устойчивости, сопоставимый со стандартными автомобилями.

Интерьер

Салон заметно отличается от того, что принято видеть в современных автомобилях. При его разработке сделали акцент на необходимом базовом наборе высоких технологий и увеличении доступного пространства. Вместо традиционной приборной панели под лобовым стеклом установили черную полосу, на которую проецируется изображение с небольшого экрана, расположенного ниже. На нее выводится ключевая информация, включая скорость и предупреждения.

Фото: Carsweek.ru

Односпицевый руль стал главным элементом передней панели. В нее также встроили небольшой экран с технологией e-ink. Предполагается, что основным экраном мультимедийной системы будет смартфон владельца, установленный на специальном креплении. Селектор коробки передач вдохновлен оригинальным 2CV.

Несмотря на компактные размеры автомобиля, салон получился достаточно просторным, хотя до начала серийного производства его пропорции еще будут дорабатывать. Задние сиденья в серийной версии можно будет складывать, увеличивая объем багажника. Возможно, сохранятся подвесные фонари и плетеные корзины-органайзеры между сиденьями. При этом тканевую обивку могут заменить на более дешевый материал, подходящий для массового производства.

Фото: Carsweek.ru

Отдельного внимания заслуживают полочки-органайзеры в дверях, выполненные в виде лотков для яиц. Это не только практичный аксессуар, но и отсылка к техническому заданию, которое получили создатели оригинального 2CV. Перед ними стояла задача сделать автомобиль настолько мягким на ходу, чтобы фермер мог проехать по вспаханному полю с лотком яиц и не разбить ни одного.

Технические характеристики

Технические характеристики будущего серийного автомобиля пока не раскрываются. Известно лишь, что Ситроен хочет удержать его массу в пределах до одной тонны. Это позволяет предположить, что машина получит компактную батарею и относительно небольшой запас хода, рассчитанный на городские поездки, а не на дальние путешествия. Впрочем, многое будет зависеть от требований, которые войдут в окончательный регламент для E-класса.

Фото: Carsweek.ru

Именно от этих требований зависит, смогут ли такие автомобили двигаться в общем потоке на автомагистралях, какие характеристики производительности, безопасности и комфорта станут обязательными, а от каких функций разрешат отказаться ради снижения стоимости. Сейчас концерн Stellantis, которому принадлежит Citroen, активно работает с евробюрократами над правилами, которые устроили бы регуляторов, производителей и покупателей.

Stellantis располагает двумя крупными производственными площадками на территории ЕС и, очевидно, рассчитывает стать законодателем моды в новом сегменте рынка. Не исключено, что вскоре к этому процессу присоединятся и другие крупные автопроизводители.

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Фото:Citroen