Представлен Citroën C5 Aircross Emerald: новый флагман может оказаться не такой уж «скрытой жемчужиной»

Citroen C5 Aircross и его электрическая версия e-C5 теперь доступны в новом эффектном уровне оснащения Emerald. Он располагается выше прежней топовой комплектации Max, а цены начинаются с £37,290. Версия Emerald предлагается со всеми силовыми установками и включает практически весь список опций Citroen для практичного семейного SUV.

Парадоксально, но единственная отличительная особенность — окраска Emerald Blue — предлагается за £645. Единственный бесплатный вариант цвета — Perla Nera Black. При этом Citroen заявляет, что все автомобили в комплектации Emerald получают чёрную крышу и цветные накладки на переднем бампере и дверях, которые должны “complement the new colourway”.

Комплектация Emerald создана на базе прежней топовой версии Max и включает всё её стандартное оборудование. Все автомобили оснащаются пакетом помощи водителю Drive Assist Pack 2.0, передними сиденьями с подогревом и рулевым колесом с подогревом, а также “high-definition” проекционным дисплеем.

Кроме того, модели Emerald получают 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски Moondust, панорамную крышу и безрамочное зеркало заднего вида. Сиденья обиты новой серой комбинацией ткани и материала с эффектом кожи, которая дополнена “Emerald interior detailing and lighting”.

Как уже отмечалось, комплектация Emerald доступна для всех версий C5 Aircross и e-C5 Aircross. Линейка начинается с базовой силовой установки Hybrid 145 стоимостью от £37,290. Выше расположена бензино-электрическая Plug-in Hybrid мощностью 192bhp, цена которой составляет £39,860.

Для e-C5 Aircross предлагаются два варианта: Comfort Range и Long Range. Первый оснащается батареей ёмкостью 73kWh и обеспечивает запас хода до 321 miles на одной зарядке. Второй получает более ёмкую батарею на 97kWh, что увеличивает запас хода ещё на 100 miles.

Цены на e-C5 Emerald начинаются с £40,345 и £44,965 соответственно. При этом более доступная версия сейчас участвует в Government’s £1,500 Electric Car Grant, благодаря чему её стоимость снижается до £38,845 — на £1,015 меньше, чем у сопоставимого PHEV.

Все модели уже поступили в продажу. Ожидается, что C5 Aircross Emerald вскоре появится в сервисе Auto Express’s Buy a Car. Для тех, кто не готов ждать, базовую версию You уже можно взять в лизинг за £334 в месяц.