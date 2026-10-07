Citroen C3 и C3 Aircross получили новую комплектацию Outdoor — «adventure-inspired»

Для любителей приключений и тех, кто хочет создать соответствующий образ, Citroen представила новый уровень оснащения Outdoor. Теперь он возглавляет линейки C3, e-C3, C3 Aircross и e-C3 Aircross, дополняя существующие версии Max дополнительным оборудованием и более внедорожным внешним видом.

Все модели в исполнении Outdoor получили переработанные передний и задний бамперы, а также серые боковые вставки с рельефной надписью Outdoor. На ней изображён ’Migoo’ — маскот, который, по словам Citroen, “playfully supports this cross-range series,”. Версии C3 Aircross и e-C3 Aircross также оснащаются надписью ‘Aircross’ на боковых вставках, рейлингами на крыше, уникальными матово-серыми 17-дюймовыми колёсами с красными акцентами и передними светодиодными противотуманными фарами.

Для моделей Outdoor стандартным цветом кузова стал Sequoia Green, который сочетается с новым оформлением салона ‘Dune cabin’. Также бесплатно доступен Perla Nera Black. Кроме того, покупатели могут выбрать те же платные варианты окраски, что предлагаются для других комплектаций C3 и C3 Aircross.

На передней панели размещена надпись ‘Outdoor’, а на спинках сидений с помощью лазерной вышивки изображён Migoo. Завершают оформление красные декоративные строчки, перекликающиеся с другими элементами такого же цвета в салоне. Дополняют интерьер оранжевые ремни безопасности.

Для C3 исполнение Outdoor доступно с турбированным бензиновым, гибридным и электрическим силовыми агрегатами увеличенного запаса хода. C3 Aircross в этой комплектации можно заказать с турбированным бензиновым, гибридным или электрическим силовым агрегатом увеличенного запаса хода.

Изменения затронули и модельный ряд в целом. C3 наконец получил передние парковочные датчики, а гибридные и электрические версии теперь в стандартной комплектации оснащаются бесключевым доступом и запуском двигателя. В оснащение C3 Outdoor также входит пакет Winter Pack с подогревом передних сидений, рулевого колеса и лобового стекла.

Стоимость C3 Outdoor начинается с £21,850 за версию с турбированным бензиновым двигателем. Цена e-C3 составляет £23,195 с учётом Government’s Electric Car Grant, а гибридной версии — £24,695. C3 Aircross Outdoor стоит £24,545 с турбированным бензиновым двигателем, £26,395 после вычета гранта — в электрической версии e-C3 Aircross, и £28,330 — в гибридной. Все модели уже поступили в продажу.