Компактный, но выносливый: концепт Renault Bridger намекает на новый маленький внедорожник

Renault готовится представить новый компактный внедорожник Bridger, который, по внешним признакам, напоминает легендарный Land Rover Defender. Отличительными чертами автомобиля стали угловатый силуэт, высокий квадратный капот, заметные колесные арки и вертикальная задняя часть, идеально подходящая для крепления запасного колеса.

Несмотря на то, что длина Renault Bridger составляет менее четырех метров, производитель утверждает, что автомобиль будет достаточно просторным для своего класса. По информации компании, новинка рассчитана на городские семьи, а не на любителей экстремального бездорожья, что контрастирует с ее брутальным внешним видом.

Официальная премьера концепта Bridger состоится 10 марта. В этот день Renault не только покажет новый автомобиль, но и представит стратегию развития бренда под названием «FutuREeady», которая определит курс компании на ближайшие годы.

Стоит отметить, что несмотря на внешнее сходство с Suzuki Jimny, концепция Bridger ориентирована преимущественно на зарубежные рынки, за пределами Европы. Это очередной этап экспансии французского производителя на мировую арену.

Информация о Bridger появилась спустя всего несколько недель после дебюта Renault Duster. Новое поколение Duster отличается более высоким уровнем комфорта и увеличенными размерами, и разработано в первую очередь для стремительно растущего авторынка Индии, который имеет стратегическое значение для глобальных планов Renault.