Какие перспективы ждут российскую экономику в 2027 году?

В рамках форума автобизнеса CarX 2026, организованного агентством «АВТОСТАТ», состоялась панельная дискуссия «Макроэкономика на пороге 2027 года». В ней участвовали Юрий Тулинов (Т-Банк), Софья Донец (Т-Инвестиции) и Евгений Надоршин (УК Ингосстрах-Инвестиции).

Юрий Тулинов представил три экспертных прогноза на следующий год — от Минэкономразвития, Центробанка и сводный экспертный. Согласно представленным индикаторам, большинство экспертов ожидает в 2027 году более высоких темпов экономического роста в стране. Динамика инвестиций, как предполагается, улучшится, а потребление домохозяйств останется в положительной зоне. Одновременно ожидается нормализация темпов роста зарплат, снижение инфляции и ключевой ставки, а также дальнейшее ослабление рубля.

При этом оценки участников различаются. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2027 году до 1,4%, экономисты — до 1,2%, а ЦБ — на уровне 2%. По потреблению домохозяйств министерство ожидает увеличение показателя на 2,4%, тогда как ЦБ дает более сдержанный прогноз — 1,5%. Инфляция, согласно ожиданиям, также снизится: ЦБ предполагает ее сокращение до 4%, а экономисты считают более реалистичным показатель 4,6%. Ключевая ставка регулятора, по прогнозу ЦБ, опустится до 11,5%, тогда как опрошенные эксперты-экономисты называют уровнем 12,4%.

Вместе с тем приглашенные эксперты разделяют не все представленные ожидания. Они более сдержанно оценивают перспективы экономического роста и не до конца понимают, за счет чего продолжится увеличение потребления. Есть у них и сомнения в дальнейшем снижении инфляции. По мнению участников дискуссии, слишком активное снижение ключевой ставки регулятором может вновь привести к ситуации «перегрева».

Анализ расходов показывает, что потребитель сегодня совсем не «шикует». Его покупки значительно сегментированы, при этом заметен отскок в сторону товаров долгого потребления. Такая динамика не слишком похожа на рост благосостояния и скорее свидетельствует о повышении неопределенности.

Кроме того, эксперты отметили растущую вероятность рецессии в мировой экономике, которая окажет влияние и на внутренние процессы. Говоря об автобизнесе, Евгений Надоршин предложил учитывать дальнейшее увеличение поставок китайских машин, с которыми мы уже не можем конкурировать. Софья Донец, в свою очередь, заявила, что ожидать снижения налогов не стоит. Вероятнее, они будут увеличиваться как инструмент изъятия денег в дефицитный бюджет.