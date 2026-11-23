Эксперт Сергей Целиков обозначил десять ключевых трендов российского авторынка на 2027 год. Среди них он выделил дальнейшее повышение цен и сокращение продаж новых автомобилей. При этом Целиков подчеркнул, что представленные оценки являются его личными размышлениями и ожиданиями, а не официальной позицией или прогнозом аналитического «Автостат».

По оценке Целикова, отечественный автопром продолжит выпускать «российские» модели на китайской основе. Совокупная доля автомобилей местной сборки может достичь 65–70%. Одновременно ассортимент марок и моделей на рынке начнёт сужаться, а ведущие игроки будут наращивать свои доли.

Автоэксперт прогнозирует дальнейшее ужесточение властями условий альтернативного импорта. По его мнению, транзит через Киргизию утратит смысл, а объёмы ввоза автомобилей с пробегом начнут снижаться. Кроме того, льготные условия уплаты утилизационного сбора, как считает Целиков, будут ограничивать еще сильнее.

Ежемесячные продажи новых легковых автомобилей, согласно ожиданиям аналитика, составят 80–120 тыс. машин. По итогам 2027 года Целиков ожидает снижения показателя на 5–7% по сравнению с 2026 годом.

Рост цен на новые автомобили в России, по мнению Сергея Целикова, продолжится и в следующем году. В годовом выражении машины могут подорожать на 10–15%.

На рынке автомобилей с пробегом эксперт ожидает завершения периода роста перепродаж. По итогам 2027 года, считает он, показатель может немного сократиться — на 2–4%.

В сегменте электромобилей и гибридов Целиков допускает небольшую «паузу». После этого, по его прогнозу, интерес к таким автомобилям вновь продолжит расти.

Массовое использование искусственного интеллекта во всех сферах автобизнеса эксперт назвал главным технологическим трендом 2027 года. В первую очередь, по его мнению, ИИ будут применять для «оптимизации» персонала.

Дилерские сети, как ожидает аналитик, продолжат сокращаться. Это произойдет несмотря на увеличение числа и разнообразия контрактов с «российско-китайскими» брендами.

«Это мои личные размышления, которые опираются на тот массив информации, который ежедневно пропускаю через себя. Ну и соответственно внутренние ощущения и ожидания от следующего года», — пояснил Сергей Целиков.

Ранее Сергей Целиков сообщил, что с 16 по 22 ноября в России продали 24,8 тыс. новых легковых автомобилей. Результат оказался на 6,3% ниже показателя предыдущей недели и на 15,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.