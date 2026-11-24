В Москве содержание собственного автомобиля может оказаться выгоднее поездок на такси при годовом пробеге около 3 тыс. км. В Казани и Туле необходимый пробег выше. Такой вывод сделал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин, сопоставив расходы на личную машину и такси в часы повышенного спроса.

В расчётах учитывалась покупка автомобиля за 1,5 млн рублей без кредита. По предположению Бахтина, через пять лет машину можно будет продать примерно за 840 тыс. рублей. Таким образом, ежегодное снижение её стоимости составит около 133 тыс. рублей.

С учётом амортизации, страховок, парковки и транспортного налога постоянные расходы автовладельца в Москве оценены в 249 тыс. рублей в год. Для Казани этот показатель составляет 212 тыс. рублей, а для Тулы — 196 тыс. рублей. Кроме того, на топливо, обслуживание, шины и ремонт приходится ещё около 10 рублей за каждый километр.

Для сравнения эксперт взял условную стоимость поездки на такси протяжённостью 10 км в часы повышенного спроса. В Москве она составила 1 тыс. рублей, в Казани — 630 рублей, в Туле — 460 рублей. При таких расценках собственный автомобиль становится дешевле такси в Казани при пробеге около 4,7 тыс. км в год, а в Туле — 6,5 тыс. км.

Бахтин отметил, что при более низкой стоимости такси на привычном маршруте для оправдания расходов на автомобиль потребуется больший пробег. На московский показатель также влияет стоимость парковки. Если водителю не приходится за неё платить, порог снижается.

По словам эксперта, учёт процентов, которые могли бы принести вложенные в автомобиль средства, повышает необходимый пробег. Для Москвы в таком случае ориентир, по оценке Бахтина, приближается к 5 тыс. км в год.

На итог сравнения влияет и количество пассажиров. Если пара едет вместе, поездку на такси всё равно оплачивают один раз. В случае семьи с детьми расчёт может измениться из-за доплаты за детское кресло.

Перед покупкой автомобиля Бахтин посоветовал узнать стоимость такси на собственных маршрутах и в часы, когда обычно совершаются поездки. Расходы на парковку и страховку он рекомендовал рассчитать отдельно.

Ранее Минтранс совместно с депутатами Госдумы подготовил поправки о стоимости поездок на такси с детьми. Документ предусматривает ограничение доплат за перевозку несовершеннолетних пассажиров.