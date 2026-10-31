Эксперт назвал тревожные признаки в автомобиле, на которые стоит обратить внимание перед зимой

При подготовке автомобиля к зимнему сезону важно проверять не только технические жидкости, но и обращать внимание на тревожные признаки в работе машины. На возможные неисправности могут указывать различные сигналы, рассказал «Автоновостям дня» технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

По словам специалиста, поводом для проверки автомобиля могут стать запах антифриза, масляные следы под машиной, снижение уровня технических жидкостей и нестабильная температура двигателя. После коротких поездок под крышкой маслозаливной горловины иногда появляется светлый налёт, связанный с образованием конденсата. Однако если он не исчезает после длительной поездки, уровень масла растёт или антифриза становится меньше, машину следует показать специалистам, рекомендует Родионов.

Эксперт также советует не оставлять без внимания предупреждения на панели приборов. Индикатор Check Engine, сообщение о низком уровне масла или антифриза, а также сигнал о перегреве двигателя являются основанием для диагностики. Ждать планового ТО в таких случаях не стоит, уверен Родионов.

«Осенняя проверка не требует заранее менять все детали и жидкости. Ее задача — оценить состояние масла и антифриза, проверить герметичность систем и вовремя устранить небольшие неисправности. Это помогает сохранить ресурс двигателя и не доводить обычную течь или просроченное масло до серьезного ремонта», — объяснил Никита Родионов.

Менять охлаждающую жидкость перед наступлением холодов «на всякий случай», по словам эксперта, не требуется. Вместо этого необходимо проверить её состояние, уровень и температуру кристаллизации, а также убедиться, что утечки отсутствуют. В сервисе дополнительно могут осмотреть радиатор, патрубки, расширительный бачок и соединения, а также проверить герметичность всей системы.

«Если антифриз выработал срок по регламенту, потерял свойства или неизвестно, что залито в систему, жидкость лучше заменить. Ориентироваться только на цвет нельзя. Одинаковый оттенок не означает одинаковый состав и совместимость присадок. Для доливки лучше использовать антифриз той же спецификации, что уже находится в системе. Если состав неизвестен, не стоит смешивать жидкости наугад», — посоветовал Никита Родионов.

Ранее Никита Родионов предупреждал, что осенние пробки, холодные пуски, несвоевременная замена масла, невнимание к антифризу и небольшим течам ускоряют износ двигателя. При этом автомобиль может не демонстрировать явных признаков неисправности.

Автор: Иван Бахарев