Импорт новых автомобилей в Россию в 2026 году: эксперт объяснил, что происходит

В сентябре 2026 года альтернативный импорт обеспечил до 66% поставок новых легковых автомобилей в Россию. За девять месяцев его доля достигла 51%, сообщил аналитик Сергей Целиков. По его оценке, поставки через альтернативные каналы продолжают расти.

С января по сентябрь текущего года в страну ввезли чуть более 300 тыс. новых легковых автомобилей. Объем поставок по официальным каналам снизился на 3,4% и составил 147,5 тыс. машин. Одновременно альтернативный импорт увеличился на 75%, достигнув 153,5 тыс. автомобилей.

Как отметил Целиков, напрямую по официальным каналам в Россию по-прежнему поставляют автомобили Geely, Changan, GAC, Tank и Hongqi. Объемы поставок остальных марок в этом сегменте остаются совсем небольшими.

Наибольшим спросом среди автомобилей, поступающих по альтернативным схемам, пользуются Toyota, Mazda, Volkswagen, BMW и Audi. Кроме того, востребованы «многие другие бренды», добавил автоэксперт.

Главный перелом в объемах импорта новых машин, по оценке Целикова, произошел в 2025 году. Тогда показатель сократился более чем в два раза — с 925 тыс. до 396 тыс. автомобилей. Аналитик связал падение с тремя основными причинами: затовариванием складов, снижением продаж, а также активизацией местной сборки и замещением брендов.

В 2026 году первые два фактора, как пояснил Целиков, исчерпали себя. При этом влияние местной сборки и замещения брендов сохранилось и усилилось. Рост альтернативных поставок автоэксперт назвал новым трендом российского автомобильного импорта.

Ранее Сергей Целиков сообщил, что японский кроссовер Mazda CX-5 стал самой востребованной моделью среди новых автомобилей, ввезенных в августе по альтернативным каналам. В первую «тройку» также попали хорошо знакомые россиянам кроссоверы Nissan Qashqai и Toyota RAV4.

Автор: Иван Бахарев