Как меняется рынок автолизинга в России?

Сессию по лизингу на форуме автобизнеса CarX 2026, организованном агентством «АВТОСТАТ», открыла Татьяна Федосеева (Объединенная Лизинговая Ассоциация). Она сообщила, что по итогам 1 полугодия 2026 года объем нового лизингового бизнеса вырос на 5% по сравнению с 1 полугодием 2025-го. В сочетании с показателем 853 млрд рублей это свидетельствует о постепенном оживлении сегмента.

Артур Саруханов (Газпромбанк Автолизинг) обозначил ключевые тренды на рынке коммерческой техники. В сегменте LCV наблюдаются сокращение объемов, усиление конкуренции, экстремальные скидки и господдержка. Для сегмента HCV характерны снижение клиентской активности, двойное давление на перевозчиков, структурный сдвиг спроса, а также запрет ОТТС на некоторые марки и модели.

В настоящее время грузовики составляют 43 – 44% изъятой техники. Отдельные машины выставляются на продажу по 180 дней и более, несмотря на значительные дисконты. По мнению Антона Сапожкова, бесконечное снижение цен не приводит к решению проблемы. Он отметил, что все цивилизованные лизинговые схемы перестали работать в 2022 году и с тех пор стремительно менялись. Для исправления ситуации, считает эксперт, необходимо отказаться от прежних моделей лизинга и искать новые подходы.

Александр Грузинов (начальник управления Оценки «Росагролизинг») рассказал о новом подходе к работе с изъятыми стоками по автолизингу — корректировке на неопределенность. По его словам, современные оценщики допускают ошибку, напрямую сопоставляя технику в стоках с предложениями на рынке. Именно это становится одной из главных причин, по которым машины не продаются в течение многих месяцев. Грузинов предложил узаконить «корректировку на неопределенность». Вместо предоставления чрезмерных дисконтов при продаже необходимо выстроить новую схему реализации изъятой техники, привлекать СТО к оценке и приводить стоимость в соответствие с ее фактическим качеством. Такие корректировки уже начали применять с августа 2026 года.