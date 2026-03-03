Как развивались события на российском авторынке в феврале?

В январе 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей столкнулся со спадом: продажи снизились почти на 10%. Вопрос о том, как развивалась ситуация в феврале, остается актуальным. Смог ли авторынок компенсировать январские потери благодаря успешной последней неделе месяца, или негативная динамика сохранилась?

Ответы на эти вопросы, а также подробный анализ текущего положения рынка представят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках традиционного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка». Мероприятие состоится в среду, 4 марта, в 10:00 по московскому времени.

В ходе онлайн-эфира специалисты подробно осветят ситуацию на рынке новых легковых автомобилей в России. В обсуждении будут затронуты вопросы ценообразования, автокредитования и импорта машин. Также планируется рассмотреть итоги февраля по продажам легких коммерческих автомобилей и грузовиков, а кроме того, эксперты поделятся оценочными данными по вторичному рынку транспорта.

Участники эфира смогут задать интересующие вопросы экспертам в специальном чате и получить ответы в прямом эфире. Принять участие в мероприятии могут все желающие, онлайн-формат доступен для широкой аудитории. Регистрация открыта на сайте: autostat.media/operativka.