В чем заключаются новшества, представленные в новом сервисе для корпоративных автопарков?

Сегодня, 14 мая, на мероприятии MIMS Automobility Moscow, организованном агентством «АВТОСТАТ», состоится конференция под названием «Сервис корпоративных парков – 2025». Мероприятие посвящено вопросам обслуживания корпоративных автопарков и сервиса.

Вместе с компанией FLEETICO приглашаются все заинтересованные лица, чьи дела связаны с ремонтом автомобилей, производством и закупкой запчастей, управлением и обслуживанием корпоративных автопарков, а также новыми цифровыми продуктами для сервиса.

На конференции планируются выступления опытных спикеров, обсуждения успешных практик, острые дискуссии и круглый стол с участием ключевых игроков отрасли, включая дистрибьюторов, автопроизводителей и представителей сервиса.

Сергей Удалов из аналитического агентства «АВТОСТАТ» представит аналитический обзор текущего состояния автопарка в России, а Виталий Кравец из аналитического агентства «Индекс» затронет ключевые вопросы и тренды в бизнесе автосервиса.

Ирина Зарипова из Общественного Совета по развитию такси поделится о изменениях в отраслевых требованиях к такси и таксопаркам. Представители компаний «Ситидрайв», FIT Service, Fleet Service расскажут о масштабировании ремонтной инфраструктуры автопарков без потерь в качестве на основе личного опыта. Кроме того, свой доклад представит Юрий Цветков из компании «Шакман Мотор Рус».

Вся эта информация будет доступна на программе конференции. Мероприятие пройдет в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», на конференц-площадке AGORA. Подробнее о программе и регистрация для участия доступны здесь.