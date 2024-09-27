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Почему не стоит хлопать дверью автомобиля: какая стихийная привычка приводит к серьезным поломкам

Важные проблемы, которые могут возникнуть из-за сильного хлопанья дверями автомобиля: Повреждаются резиновые уплотнители Страдают направляющие стеклоподъемника Изнашивается механизм замка Начинает некорректно работать электроника
РедакцияР
Редакция
27.09.2024, 07:12·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Важные проблемы, которые могут возникнуть из-за сильного хлопанья дверями автомобиля:

Повреждаются резиновые уплотнители

Сильные удары о дверь приводят к деформации и износу резиновых уплотнителей. Зимой резина становится более хрупкой из-за низких температур, что ухудшает ее амортизационные свойства и способствует появлению микротрещин.

Поврежденные уплотнители могут пропускать влагу и пыль в салон, нарушая герметичность дверного проема.

Страдают направляющие стеклоподъемника

Механизм стеклоподъемника, расположенный внутри дверей, подвержен вибрациям и ударам, что приводит к его деформации и ослаблению креплений. Это может привести к поломке тросика, электропривода и датчиков в механизме.

Изнашивается механизм замка

Механизмы замков автомобиля спроектированы на выдержку нагрузок, однако сильные удары могут повредить крепления и геометрию механизма, вызывая проблемы с открытием и закрытием дверей.

Начинает некорректно работать электроника

Под воздействием ударов и вибраций микросхемы концевиков, установленные в дверях, могут повредиться. Это может привести к неправильной работе сигнализации и освещения салона, а также к деформации прижимного датчика, вызывающей ошибочные сигналы на приборной панели.

Ломается пластик

Хлопанье дверьми может вызвать деформацию и даже трещины в пластиковых обшивках дверей из-за постоянной нагрузки. Поломка пластика становится неизбежным результатом такого воздействия.

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