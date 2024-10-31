Как сохранить двигатель автомобиля от поломок и увеличить его срок службы. Совет от профессионала.

Ценный инсайд предоставила Юлия Трушкова, директор по сервису в компаниях «Рольф», выявив типичные ошибки, которые могут привести к проблемам с двигателем автомобиля. Эксперт настоятельно рекомендует избегать контрафактного масла и обращаться только в доверенные автосервисы.

Одним из ключевых моментов Юлия назвала необходимость регулярной замены воздушного фильтра. По её мнению, это позволяет продлить жизнь двигателя, предотвращая попадание пыли внутрь агрегата.

Совет эксперта - менять масло чаще, чем рекомендовано производителем, особенно в случае частых поездок на дальние расстояния или в условиях городских пробок.

«Для дизельных двигателей с пробегом свыше 100 тысяч километров важно регулярно проверять топливную систему и проводить профилактическую промывку радиаторов охлаждения с их снятием. Высокая температура - настоящая опасность для многих элементов двигателя», - подчеркнула Юлия Трушкова.

Важно следовать рекомендациям производителя: использовать топливо с соответствующим октановым числом и прогревать двигатель при запуске, следуя инструкции.

«Даже если отсутствуют явные рекомендации, важно после запуска двигателя ограничивать обороты и не превышать 2500»

Эксперт предупредила, что экономия на техническом обслуживании и расходных материалах может привести к серьезным проблемам в будущем, вплоть до поломки двигателя и значительного увеличения расходов.

Ранее портал «Автоновости дня» сообщал о повышении среднего чека на обслуживание автомобилей в России за первые девять месяцев текущего года, согласно информации от сети автосервисов Fit Service. Теперь он составляет около 10 000 рублей, что на треть выше, чем в предыдущем году.