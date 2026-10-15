Дилеры спрогнозировали продажи автомобилей в России в октябре

В октябре продажи новых автомобилей в России могут сократиться на 5–7% по сравнению с сентябрём. Причиной станет приостановка государственных программ поддержки спроса, считает коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

«Часть спроса может сместиться в сегмент автомобилей с пробегом. Поддержать спрос на новые автомобили может ожидание индексации утильсбора», — отметил Александр Шапринский.

По мнению директора по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анны Уткиной, на результаты октября в первую очередь повлияют высокая стоимость заёмных средств и отсутствие субсидий. Кроме того, спрос на новые автомобили может поддержать ожидание очередной индексации утильсбора в январе.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов, в свою очередь, прогнозирует, что октябрьские продажи сохранятся примерно на уровне сентября или немного снизятся. Существенного падения он не ожидает, однако предпосылок для заметного роста после приостановки господдержки также не видит.

В конце сентября Минпромторг приостановил программы льготного автокредитования и лизинга. Решение приняли после освоения выделенного на эти меры бюджета. В министерстве уточнили, что программы поддержки предусмотрены в новом бюджетном цикле, а о сроках их возобновления сообщат дополнительно.

За 41-ю неделю 2026 года, с 5 по 11 октября, на российский учёт поставили 28 948 новых легковых автомобилей. Показатель оказался на 12,8% ниже результата рекордной 40-й недели. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года снижение составило 19,8%.

Ранее Минпромторг сообщил о росте продаж новых автомобилей в России по итогам третьего квартала 2026 года. В ведомстве связали укрепление рыночного тренда, в частности, с программами стимулирования спроса на российскую технику, которые действовали до недавнего времени.

Автор: Иван Бахарев