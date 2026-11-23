В рамках обсуждения регламента на силовые установки, который начнёт действовать в сезоне 2030 года, рассматривается предложение ограничить количество клиентов каждого производителя.

Ожидается, что в 2030-м Формула 1 перейдёт на 2,1-литровые турбомоторы V8 с уменьшенной гибридной составляющей и экологически чистым топливом. Новые двигатели должны стать легче, громче и дешевле. Команды единогласно поддерживают эту концепцию, однако вопрос об ограничении числа клиентов пока остаётся открытым и может быть отклонён.

Согласно предложению, каждый поставщик сможет снабжать моторами не более двух команд. Один из рассматриваемых вариантов предполагает заводскую команду и одного клиента, что должно способствовать усилению конкуренции. Предполагается, что инициативу продвигает Red Bull, у которой уже есть два клиента. При этом у Mercedes четыре клиентские команды, и в случае принятия решения некоторым из них придётся искать нового поставщика.

В то же время Audi и Honda, которые сейчас поставляют моторы только одной команде, смогут привлечь клиентов. Кроме того, в 2030-м ожидается появление моторов от General Motors.