Китайские автомобили теперь почти обошли массовые модели по сохранению стоимости.

Содержание:

Похоже, низкие цены и богатое оснащение — не единственные причины приобрести китайский автомобиль. В среднем такие машины также немного лучше сохраняют свою стоимость, чем модели признанных некитайских брендов.

Новый анализ Auto Express, основанный на прогнозах остаточной стоимости новых автомобилей от CDL Vehicle Information Services, позволил сравнить среднюю сохранённую стоимость китайских машин с показателями автомобилей других производителей.

Согласно результатам, через три года и после пробега в 36,000 миль модели китайских производителей оказались лишь немного впереди: их средняя остаточная стоимость составила 46.16 процента против ровно 46% у некитайских брендов.

Незначительная разница в 0.16 процента между китайскими и некитайскими марками может показаться несущественной. Однако она свидетельствует о растущем принятии китайских моделей покупателями и автомобильным рынком в целом.

Такие показатели сохранения стоимости отчасти объясняются привлекательным соотношением цены и оснащения, которое новые китайские производители, включая BYD, Jaecoo, Omoda и Chery, обычно предлагают покупателям в Великобритании. Относительно невысокие цены и богатые комплектации позволяют экспертам рынка предполагать, что после выхода этих автомобилей на вторичный рынок через три года им будет некуда существенно дешеветь. Разница невелика, однако эти данные могут дополнительно снизить опасения потребителей относительно возможных последствий покупки китайского автомобиля.

Фото: autoexpress

Стоимость китайских автомобилей по сегментам рынка

Для объективности в анализ не включали автомобили из сегментов, в которых китайские бренды пока не представлены или по которым ещё нет данных о китайских моделях. Кроме того, исследование разграничивает китайские автомобильные марки и бренды, находящиеся в китайской собственности, такие как MG, Volvo, Lotus, Smart и Polestar.

При этом анализ охватывает большую часть автомобильного рынка Великобритании: в него вошли внедорожники, малолитражные автомобили, а также модели нижнего и верхнего среднего сегментов.