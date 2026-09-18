Китайские автомобили завоёвывают Великобританию, но правительство выступает против новых пошлин

Великобритания не планирует повышать тарифы на растущий объём импорта автомобилей из Китая. Об этом Auto Express сообщил министр по деловым вопросам.

В 2023 году, когда BYD присоединилась к MG на британском рынке, китайские бренды заняли четыре процента рынка новых автомобилей Великобритании. Всего было зарегистрировано 83,000 машин. За первые восемь месяцев 2026 года показатель вырос до 223,000 автомобилей — более 15 процентов от общего числа регистраций. Росту способствовал выход новых брендов, включая Jaecoo, Omoda, Chery и Leapmotor.

На китайские автомобили при ввозе в Великобританию действует единая пошлина в размере 10 процентов. При поставках в Европу каждый бренд сталкивается с дополнительным тарифом, размер которого Евросоюз рассчитывает с учётом уровня государственной поддержки. В результате ставка для BYD возрастает до 27 процентов, а совокупный тариф для SAIC, владельца MG, достигает 45.3 процента.

Фото: autoexpress

Однако Jonathan Reynolds, министр по деловым вопросам и торговле, считает, что британская политика в этом вопросе является правильной. “You keep all these things under careful review, but the fundamental thing is [British car-making is] an export-led industry. If you put trade protections up, they’ll probably be reciprocated and you’ll lose things. My primary concern is making sure our export markets are open and JLR sells a lot to China.”