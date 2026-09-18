Главная Новости Китайские автомобили завоёвывают Великобританию, но правительство выступает против новых пошлин
Новости

Китайские автомобили завоёвывают Великобританию, но правительство выступает против новых пошлин

Великобритания не будет повышать пошлины на импорт китайских автомобилей: их доля на рынке страны превысила 15%, заявил министр бизнеса Джонатан Рейнольдс.
РедакцияР
Редакция
18.09.2026, 15:22·2 мин
single
Фото: autoexpress

Великобритания не планирует повышать тарифы на растущий объём импорта автомобилей из Китая. Об этом Auto Express сообщил министр по деловым вопросам.

В 2023 году, когда BYD присоединилась к MG на британском рынке, китайские бренды заняли четыре процента рынка новых автомобилей Великобритании. Всего было зарегистрировано 83,000 машин. За первые восемь месяцев 2026 года показатель вырос до 223,000 автомобилей — более 15 процентов от общего числа регистраций. Росту способствовал выход новых брендов, включая Jaecoo, Omoda, Chery и Leapmotor.

На китайские автомобили при ввозе в Великобританию действует единая пошлина в размере 10 процентов. При поставках в Европу каждый бренд сталкивается с дополнительным тарифом, размер которого Евросоюз рассчитывает с учётом уровня государственной поддержки. В результате ставка для BYD возрастает до 27 процентов, а совокупный тариф для SAIC, владельца MG, достигает 45.3 процента.

Jonathan Reynolds и Phil
Фото: autoexpress

Однако Jonathan Reynolds, министр по деловым вопросам и торговле, считает, что британская политика в этом вопросе является правильной. “You keep all these things under careful review, but the fundamental thing is [British car-making is] an export-led industry. If you put trade protections up, they’ll probably be reciprocated and you’ll lose things. My primary concern is making sure our export markets are open and JLR sells a lot to China.”

Источник

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

ESTEO MX: официальная премьера в Москве

Редакция·17.06.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация