Главная Новости Бум китайских автомобилей может навредить традиционным брендам, но пойдёт на пользу Великобритании
Новости

Бум китайских автомобилей может навредить традиционным брендам, но пойдёт на пользу Великобритании

Китайские автопроизводители укрепляются на рынке Великобритании: продажи растут, создаются рабочие места, но экспансия угрожает Nissan, Ford и другим западным брендам.
РедакцияР
Редакция
16.09.2026, 17:12·3 мин
single
Фото: autoexpress

Выход китайских автомобильных брендов на рынок Великобритании — это промышленный империализм или пример глобализации в лучшем проявлении, когда высокотехнологичные электрифицированные автомобили предлагаются по конкурентоспособным ценам?

С начала 2026 года семь ведущих китайских марок зарегистрировали в Великобритании более 219,000 автомобилей — почти 15 процентов рынка. Chery, крупнейший экспортёр автомобилей из Китая, всего за 12 месяцев продала более 29,000 машин.

Китайские компании можно понять: Великобритания выглядит для них настоящим островом сокровищ. В отличие от ЕС, здесь нет дополнительных импортных пошлин. Кроме того, в стране отсутствуют национальные автомобильные производители уровня Renault и Peugeot во Франции или VW и BMW в Германии, поэтому британские потребители не склонны руководствоваться принципом “buy British”. В результате рост оказался стремительным — почти таким же быстрым, как зарядка электромобиля на станции Fastned.

Ошибаться не стоит: китайская экспансия угрожает западным автомобильным брендам, включая Nissan, вложившую миллиарды в британские разработки, инжиниринг и производство. Компания подписала соглашение о рассмотрении возможности передачи Chery части мощностей своего завода в Великобритании. Аналогичные процессы идут у Ford и Stellantis в Испании. Тем временем VW пытается добиться от своего наблюдательного совета масштабных сокращений рабочих мест и закрытия заводов, чтобы уменьшить расходы.

По словам руководителя британского подразделения Chery Farrell Hsu, бренд позиционирует себя как народный автопроизводитель Китая и ориентируется на VW. Он не стал прогнозировать, завершатся ли переговоры с Nissan соглашением, однако потенциальная сделка может защитить рабочие места в Великобритании — в зависимости от уровня автоматизации. Кроме того, предложенные ЕС правила о местном содержании должны побудить китайские бренды инвестировать в местных поставщиков.

Китайские компании создают рабочие места в Великобритании. Farrell Hsu утверждает, что большинство из 200 сотрудников лондонской штаб-квартиры компании составляют британцы. Бренды Chery, а также BYD, открыли в стране более 300 дилерских центров, создавая новые возможности на фоне сокращения присутствия Ford и Vauxhall.

Рабочие места, зарплаты, продажи автомобилей, расходы на маркетинг и налоговые поступления — китайские компании вносят вклад в экономику Великобритании в то время, когда привлечение зарубежных инвестиций сдерживают высокие затраты на энергию и оплату труда, а также сложности после Brexit. Однако реальность такова, что выход новых брендов в Европу будет поддерживать огромную автомобильную отрасль Китая и сам Китай. Как сторонник свободного международного рынка и реалист, я готов принять положительные последствия, но надеюсь, что западные бренды приведут свои дела в порядок, чтобы выжить и сохранить способность конкурировать.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
СтатьиНовости

ESTEO MX: официальная премьера в Москве

Редакция·17.06.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация