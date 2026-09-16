Выход китайских автомобильных брендов на рынок Великобритании — это промышленный империализм или пример глобализации в лучшем проявлении, когда высокотехнологичные электрифицированные автомобили предлагаются по конкурентоспособным ценам?

С начала 2026 года семь ведущих китайских марок зарегистрировали в Великобритании более 219,000 автомобилей — почти 15 процентов рынка. Chery, крупнейший экспортёр автомобилей из Китая, всего за 12 месяцев продала более 29,000 машин.

Китайские компании можно понять: Великобритания выглядит для них настоящим островом сокровищ. В отличие от ЕС, здесь нет дополнительных импортных пошлин. Кроме того, в стране отсутствуют национальные автомобильные производители уровня Renault и Peugeot во Франции или VW и BMW в Германии, поэтому британские потребители не склонны руководствоваться принципом “buy British”. В результате рост оказался стремительным — почти таким же быстрым, как зарядка электромобиля на станции Fastned.

Ошибаться не стоит: китайская экспансия угрожает западным автомобильным брендам, включая Nissan, вложившую миллиарды в британские разработки, инжиниринг и производство. Компания подписала соглашение о рассмотрении возможности передачи Chery части мощностей своего завода в Великобритании. Аналогичные процессы идут у Ford и Stellantis в Испании. Тем временем VW пытается добиться от своего наблюдательного совета масштабных сокращений рабочих мест и закрытия заводов, чтобы уменьшить расходы.

По словам руководителя британского подразделения Chery Farrell Hsu, бренд позиционирует себя как народный автопроизводитель Китая и ориентируется на VW. Он не стал прогнозировать, завершатся ли переговоры с Nissan соглашением, однако потенциальная сделка может защитить рабочие места в Великобритании — в зависимости от уровня автоматизации. Кроме того, предложенные ЕС правила о местном содержании должны побудить китайские бренды инвестировать в местных поставщиков.

Китайские компании создают рабочие места в Великобритании. Farrell Hsu утверждает, что большинство из 200 сотрудников лондонской штаб-квартиры компании составляют британцы. Бренды Chery, а также BYD, открыли в стране более 300 дилерских центров, создавая новые возможности на фоне сокращения присутствия Ford и Vauxhall.

Рабочие места, зарплаты, продажи автомобилей, расходы на маркетинг и налоговые поступления — китайские компании вносят вклад в экономику Великобритании в то время, когда привлечение зарубежных инвестиций сдерживают высокие затраты на энергию и оплату труда, а также сложности после Brexit. Однако реальность такова, что выход новых брендов в Европу будет поддерживать огромную автомобильную отрасль Китая и сам Китай. Как сторонник свободного международного рынка и реалист, я готов принять положительные последствия, но надеюсь, что западные бренды приведут свои дела в порядок, чтобы выжить и сохранить способность конкурировать.