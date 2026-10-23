Китайская Chery планирует наладить производство автомобилей в Великобритании: последует ли за этим слияние с Jaguar Land Rover?

Chery готовится вывести свое наступление на автомобильный рынок Великобритании на новый уровень. Председатель китайского автогиганта Ин Тунъюэ заявил Auto Express, что компания хочет «стать британской» — этот план может предусматривать дальнейшее сближение с Jaguar Land Rover.

“We need to be a British brand,” — сказал господин Ин в ходе круглого стола в штаб-квартире компании в Ухуе, Китай. “In the future, I really want to have products designed in the UK, engineered in the UK and produced in the UK, but to sell worldwide.”

На протяжении длительного времени Chery и, в особенности, ее дочерние компании обвиняли в копировании британских дизайнов. В частности, самый продаваемый Jaecoo 7 называли «Temu Range Rover». При этом господин Ин признался: “I really dislike the nickname”. Одновременно он отметил: “UK design beats the world”.

По словам председателя, компания рассматривает возможность “thinking [of moving] the Chery Design Center HQ to the UK”. Он также сообщил, что Chery в настоящее время “in talks with [British] design masters”.

Однако на этом планы компании не заканчиваются. Chery уже открыла инженерный центр на площадке UTAC Millbrook в Бедфордшире. Если компания решит перенести часть своей деятельности в Великобританию, этот объект может быть расширен.

Ранее в этом году Chery также подписала с Nissan меморандум о взаимопонимании, который потенциально позволит использовать свободные производственные мощности компании в Сандерленде.