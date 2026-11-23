Дизайнеры китайских автомобилей копируют европейские решения, чтобы придать моделям «знакомый» внешний вид и ускорить их продвижение на западных рынках. Такое мнение высказал руководитель дизайна Lepas, отметивший, что со временем у китайских автомобилей появится более самобытный стиль. Эти комментарии прозвучали на фоне резкой критики со стороны прессы и потребителей: некоторые китайские модели обвиняют в копировании дизайна автомобилей традиционных брендов.

Глава дизайна нового премиального экспортного бренда Chery Lepas Ivan Dulanovic заявил Auto Express во время круглого стола: “I think what’s required for this process is time. When we’re talking about Europe, it has the longest heritage of car design – and the UK is very much associated with that.”

Например, Jaecoo 7 дочернего бренда Lepas получил прозвище «Temu Range Rover» после того, как покупатели заметили явное сходство модели с компактным Range Rover Evoque. Бренд iCaur, принадлежащий материнской компании Chery и готовящийся выйти на рынок Великобритании в следующем году, предлагает линейку внедорожников и автомобилей для бездорожья. Их дизайн напоминает Mercedes G-Class и Land Rover Defender.

В связи с Defender обвинения в копировании Land Rover 4x4 недавно прозвучали и в адрес конкурирующего бренда BYD. Продажи внедорожника BYD Ti7 в ЕС были запрещены после того, как европейские суды заявили, что он “infringes the EU design of Jaguar Land Rover”.