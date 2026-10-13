Китай запретил выдвижные дверные ручки и теперь взялся за сенсорные экраны в автомобилях

Отвлекающие внимание экраны мультимедийных систем, откидывающиеся кресла и настраиваемые фары — лишь некоторые из автомобильных технологий, которые попали в список нежелательных для китайского Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT). Ранее в этом году ведомство запретило выдвижные дверные ручки в стиле Tesla, а теперь изучает другие особенности современных автомобилей. В конечном итоге это может повлиять и на машины, которыми пользуются в Великобритании.

В рамках общественного обсуждения MIIT перечислило несколько функций, которые планируется регулировать в рамках масштабных новых правил, касающихся дизайна и технологий автомобилей. Годом ранее из-за соображений безопасности были исключены дверные ручки заподлицо с кузовом и рулевые колёса в форме «штурвала». Наиболее заметное из новых возможных ограничений касается сенсорных экранов в салоне.

MIIT предлагает, чтобы автомобили, оснащённые “central control entertainment screens, large-area displays, or complex head up displays (HUDs) must undergo safety evaluations regarding information presentation impact on driving safety, functional reliability in extreme environments, and collision safety assessments.” Это означает, что некоторые мультимедийные системы могут запретить в соответствии с новыми правилами, если их сочтут слишком отвлекающими или ненадёжными.

Кроме того, китайское министерство намерено полностью запретить “folding” и “flexible” дисплеи. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как технологическая компания BOE представила новые конструкции информационно-развлекательных экранов, способных складываться по принципу ноутбука или сгибаться для улучшения угла обзора. Так называемые «критически важные функции», включая переключатели передач, обогрев ветрового стекла и управление фарами, теперь также должны регулироваться с помощью физических кнопок и переключателей. Euro NCAP делает это требованием для получения высших оценок в европейских испытаниях.

Помимо мультимедийных систем, Китай планирует запретить использование так называемых «невесомых» кресел с откидывающейся спинкой — то есть сидений, которые могут полностью раскладываться, как кресла первого класса в самолёте, — во время движения автомобиля. Кроме того, предполагается ограничить использование настраиваемых пользователем фар. Фары с заранее заданными световыми рисунками, подобные тем, что предлагают Audi и MINI, по-прежнему будут разрешены. Однако функции, позволяющие создавать собственные световые дизайны, должны быть ограничены, чтобы они не “impact on the safety of other road traffic participants”.

В ЕС и Великобритании пока нет законов, напрямую запрещающих подобные функции в автомобилях. Однако новые правила Пекина, несомненно, приведут к постепенному отказу от таких технологий во всех соответствующих моделях, включая автомобили, предназначенные для международного экспорта. При этом, как сообщается, ЕС также изучает влияние выдвижных дверных ручек на безопасность. Вероятно, на это частично повлияли ограничения, введённые в Китае, поэтому нельзя исключать, что аналогичные меры в отношении потенциально опасных и отвлекающих технологий появятся и здесь.