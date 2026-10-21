Представлен обновлённый Chery Tiggo 7: бюджетный кроссовер стал роскошнее

Всего через год после выхода на британский рынок компания Chery представила обновлённую версию Tiggo 7. Премьера состоялась на Global Summit в Вуху, Китай.

Внешне новый Tiggo 7 мало отличается от прежней модели. Автомобиль получил немного увеличенную решётку радиатора, переработанные бамперы и боковые юбки, а также обновлённый дизайн легкосплавных дисков. На крыше расположили блок 20 систем автономного вождения. Фирменная светодиодная оптика Chery также стала выглядеть немного острее.

Основные изменения произошли в салоне. Tiggo 7 теперь оснащён более лаконичной передней панелью с крупным горизонтальным сенсорным экраном по центру. Под ним разместился ряд тумблеров, а отдельный цифровой щиток приборов дополняет центральный дисплей.

Как и нынешняя модель, новый Tiggo 7 получил обивку из стеганой экокожи. Однако теперь она сочетается с передними креслами с массажем, выдвижной подставкой для ног, а также функциями подогрева и вентиляции. Настраиваемая контурная подсветка проходит по всей передней панели.

Как и прежде, Tiggo 7 будет доступен с бензиново-гибридной силовой установкой. По словам Chery, подключаемый гибридный вариант Super-Hybrid получит функцию отложенной зарядки. Она позволит владельцам выбирать время начала пополнения заряда и использовать более низкие тарифы на электроэнергию в непиковые часы. Вероятно, в линейке также останутся бензиновые версии и гибриды с функцией самозарядки.

После выхода на рынок новый Tiggo 7 будет продаваться параллельно с более внедорожным Chery Tiggo 7X. Сроки начала продаж пока не раскрываются. Ожидается, что цена окажется немного выше стоимости нынешней версии, которая начинается от £24,995.