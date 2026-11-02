Пресс-конференция чемпиона Кими Антонелли

Кими Антонелли досрочно стал чемпионом в Мехико и ответил на вопросы журналистов на традиционной пресс-конференции победителя.

Вопрос: Кими, какой день! Что вы сейчас чувствуете?

Кими Антонелли: Я пытаюсь осознать, что произошло. Когда с самого детства усердно работаешь, идёшь к цели и однажды достигаешь её, это особенное чувство.

Эмоции, конечно, берут верх. Возможность пережить этот момент вместе с семьёй, командой и друзьями навсегда останется в моей памяти. Я невероятно счастлив и благодарен за все возможности и поддержку, которые получал не только в этом году, но и с момента присоединения к команде.

Я постараюсь насладиться этими ощущениями, а затем получить удовольствие от оставшихся гонок, поскольку сезон ещё не завершён. Мы по-прежнему хотим закончить его на высокой ноте и использовать этот успех как основу для дальнейшего развития.

Вопрос: Что вы почувствовали, когда Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен подняли вас на плечи?

Кими Антонелли: Это невероятно. Нечто подобное произошло в Канаде в начале этого года, но сейчас момент был особенным. Я обязательно вставлю эту фотографию в рамку и повешу у себя дома.

Фото: F1news.ru

Это был невероятный момент. Огромное уважение со стороны двух выдающихся гонщиков, вошедших в историю этого спорта, навсегда останется в моей памяти. Я обязательно вставлю фотографию в рамку и повешу в своей комнате, чтобы видеть её каждый раз, когда захожу.

Вопрос: Какие моменты этого сезона вы считаете самыми значимыми?

Кими Антонелли: Трудно выделить что-то одно. На мой взгляд, решающим фактором стала стабильность. Даже в сложные периоды нам удавалось минимизировать потери и добиваться достойных результатов. Именно это стало ключом к успеху.

Также важно получать удовольствие от каждого уик-энда, ждать его с нетерпением, встречать с энтузиазмом и любовью к спорту и своему делу. Нужно просто ценить каждый момент. Этот уик-энд был очень непростым с эмоциональной точки зрения, но я всё равно старался наслаждаться сегодняшним днём и приехал на трассу с ощущением, что именно сегодня всё может решиться.

Я стараюсь проводить каждый момент вместе с командой с удовольствием. Подхожу к каждой гонке отдельно, наслаждаюсь уик-эндом на трассе и за её пределами, общением с механиками, инженерами и всеми, кто участвует в нашей работе. Мне важно помнить, как мне повезло заниматься любимым делом в качестве профессии.

Вопрос: В этом году вы выиграли девять гонок, какая победа стала самой запоминающейся?

Кими Антонелли: Сложно ответить. Как говорят: «Лучшая победа ещё впереди». Но если выбирать одну, я назвал бы победу дома, в Италии. Она была особенной. Конечно, особенной стала и первая гонка. Каждая победа по-своему уникальна.

Отдельно выделю победу в Спа. Именно там в прошлом году я пережил, вероятно, самый тяжёлый момент в карьере. Вернуться в этом году и выиграть на трассе, где год назад я оказался на самом дне, было невероятно.

Вопрос: Как вы собираетесь отпраздновать эту победу?

Кими Антонелли: Пока не знаю, я ничего не планировал. Когда вернусь домой, найду время, чтобы устроить что-то грандиозное и насладиться этим моментом. Сегодня вечером я точно проведу время с семьёй и друзьями. Мы отпразднуем вместе, а затем нас будет ждать гонка в Бразилии.

Сегодня вечером я просто хочу наслаждаться происходящим. Посмотрим, чем именно буду заниматься. Но после возвращения домой из Бразилии я, безусловно, приложу все усилия. А потом снова отправлюсь в Вегас. Вероятно, по дороге в Вегас я буду не в лучшей форме, но, думаю, это нормально, верно? Нужно получать удовольствие от всех этих моментов.

Вопросы с мест

Вопрос: Вы стали первым гонщиком, выигравшим чемпионат под номером 12 со времён Айртона Сенны в 1988 году. Вы уже решили – выберете чемпионскую единичку на следующий сезон или оставите номер 12?

Кими Антонелли: Думаю, я останусь с номером 12. Для меня это не только особенный номер, но и возможность сохранять реалистичный взгляд на вещи, крепко стоять ногами на земле. Сохранение номера даст мне новую отправную точку, позволит начать всё заново, развивать достигнутое и совершенствоваться.

Кроме того, я очень суеверен, а цифра 1 никогда не приносила мне удачи. Каждый раз, когда я выбирал этот номер, всё складывалось очень плохо. Это ещё одна причина сохранить номер 12.

Вопрос: Насколько ваша борьба за титул в этом сезоне была мотивирована тем, что год назад многие считали, что вы просто не готовы к Формуле 1? Кроме того, что вы думаете о Джордже? У него был тяжелый год. Вы понимаете, что в следующем году он вернётся с решимостью наверстать упущенное и оказать на вас серьёзный прессинг?

Кими Антонелли: Что касается первого вопроса, то слова некоторых людей о том, что я не вписываюсь в Формулу 1 или не готов к ней, безусловно, сыграли свою роль.

В определённый момент прошлого года всё действительно выглядело именно так: я не был готов. Но после этого опыта стал сильнее. В этом году я лучше справлялся с разными ситуациями, заметно повзрослел как гонщик и как человек. Даже в нынешнем сезоне были моменты, когда я мог выступить лучше, причём намного лучше. Учёба продолжается постоянно.

Получив в прошлом году возможность выступать за Mercedes, я сразу оказался в центре внимания. Это ускорило моё взросление по сравнению с ситуацией, в которой я выступал бы за небольшую команду.

Что касается Джорджа, в определённый момент сезона ему не повезло. Ему не повезло немного больше, чем мне. У меня также были сложные эпизоды в Сильверстоуне и Барселоне. После Сильверстоуна нам пришлось списать новую силовую установку из-за возникших проблем, а в Монце я получил штраф за замену. У каждого из нас были неудачные моменты, но я уверен, что он вернётся в борьбу.

Он очень быстр. Когда Джордж находится в хорошей форме, победить его крайне трудно. Поэтому для меня главное — работать, концентрироваться на себе, продолжать повышать планку, совершенствоваться и развиваться. Речь идёт не только о Джордже, но и о следующем сезоне, когда Red Bull, Ferrari и McLaren будут очень сильны. Важно быть готовым к борьбе не только с напарником, но и со всеми остальными.

Вопрос: В этот уик-энд с вами вся ваша семья. Как вы думаете, что они почувствовали в тот момент, когда вы стали чемпионом?

Кими Антонелли: Я спрошу их. Они очень взволнованы и счастливы. Сегодня мой отец тоже боролся за чемпионство со своей командой, но, к сожалению, их выбили из гонки, и они упустили титул. Утром я видел, как он сильно расстроился, и сказал ему: «Знаешь что? Я тебе компенсирую». Я очень рад, что смог это сделать. Это дало мне дополнительную мотивацию довести дело до конца.

Вопрос: О чём вы думали, пересекая линию финиша?

Кими Антонелли: Ещё за круг до финиша я потерял несколько секунд, потому что у меня текли слёзы. Я не видел, что происходило впереди. Затем сквозь слёзы сумел разглядеть две Ferrari.

Это был особенный момент. В памяти промелькнуло множество воспоминаний, начиная с картинга. Финальный круг получился особенным. Пересекая финишную черту, я позволил эмоциям выйти наружу, потому что осуществил свою большую мечту.

Вопрос: Насколько особенным было то, что твоя семья была там, когда ты выскочил из машины, а также Тото, Боно и все те люди, которые сыграли столь важную роль в твоей карьере?

Кими Антонелли: Это был невероятный и очень особенный момент. Моя семья приложила огромные усилия, чтобы приехать сюда. Отец занимался своей раллийной командой в Муджелло, а утром в субботу они вылетели из Италии и к вечеру добрались до Мехико. Я очень рад, что смог разделить этот момент с родными, поскольку моя семья принесла — и продолжает приносить — ради меня невероятно много жертв.

Особенно мой отец. Он приезжал почти на все гонки, несмотря на занятость. Его присутствие сыграло решающую роль: он помогал мне сохранять спокойствие после успехов и всегда оставался рядом в случае неудач. Это имело огромное значение.

Конечно, я не смогу подобрать все слова, которых заслуживает Mercedes. В 11 лет они рискнули включить меня в свою программу, всегда верили в меня и продолжают верить до сих пор. Для меня большая честь выступать за эту команду. В ближайшие годы нас, надеюсь, ждёт ещё больше успехов.

Для меня также большая честь работать с Боно и всеми остальными членами команды — мужчинами и женщинами, которые приезжают на трассу и выкладываются полностью. Это невероятная, уникальная и очень сплочённая команда. Каждый её участник сыграл огромную роль в достижении результата.

Вопрос: Японские болельщики считают, что победа в Сузуке сыграла ключевую роль в вашем титуле. Как вы сейчас её оцениваете?

Кими Антонелли: Всё началось в Китае, но Сузука стала поворотным этапом. Именно там я возглавил чемпионат. Это был ключевой момент: он помог мне ментально переключиться и придал уверенности. Я сказал себе, что действительно могу выиграть титул.

Вопрос: Кими, что заставляет вас нервничать? Было ли что-то конкретное, что вызывало у вас такие ощущения по ходу уик-энда?

Кими Антонелли: Уик-энд оказался непростым, потому что я снова и снова слышал один и тот же вопрос. Я считаю, что пока дело не сделано, оно не сделано. Мне предстояло довести всё до конца, а это нелегко, когда от гостей, болельщиков и многих других людей постоянно слышишь поздравления с чемпионством. Как вы знаете, я очень суеверен.

Думаю, причина в том, что весь сезон я старался сосредотачиваться только на одной гонке. О более широкой картине я думал очень редко, практически никогда.

Исключением стали несколько эпизодов. В Баку я впервые задумался о ситуации в целом и об очках. Однако обычно я старался концентрироваться на своей работе и самом процессе. Поэтому, когда снова и снова слышал разговоры о титуле, начал яснее осознавать, чего могу достичь.

После Остина стало понятно, что цель близка, но я всеми силами пытался отгонять эти мысли. Когда слышишь о подобном постоянно, начинаешь лучше осознавать, насколько близок к результату и как мало осталось сделать. В некотором смысле это расслабляет. Думаю, поэтому вчера в квалификации мне не удалось добиться большего. Я пилотировал недостаточно точно.

В Остине всё было наоборот. Там я действовал намного агрессивнее и сильнее концентрировался на происходящем. В субботу здесь, напротив, оказался слишком напряжённым. Это было непросто. Но теперь цель достигнута, и я могу наслаждаться оставшимися гонками.

Вопрос: Следующая неделя в Бразилии будет особенной. В Бразилии вы планируете какую-то акцию в память о Айртона Сенну? Будет ли у вас специальный шлем?

Кими Антонелли: Да, в Бразилии у меня будет специальный шлем в честь Айртона. Кроме того, исполняется 35 лет с момента его победы на шестой передаче в домашней гонке. Так что для этапа в Бразилии я подготовил памятный шлем. Думаю, это один из лучших шлемов, которые я когда-либо делал. Надеюсь, он вам тоже понравится.

Я с нетерпением жду этого этапа. Поддержка со стороны Бразилии была невероятной. Надеюсь, нас ждёт отличный уик-энд.