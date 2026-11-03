К чему приводит экономия на моторном масле в морозы: реальный случай поломки двигателя

Попытка сэкономить на моторном масле может привести к расходам, которые в несколько раз превысят цену самой дорогой канистры. На что обратить внимание при покупке смазочного материала и к каким последствиям может привести неправильный выбор, «Автоновостям дня» рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.

Эксперт отметил, что при низкой температуре густеет любое моторное масло. Однако качественный продукт с правильно подобранным индексом вязкости, например 0W или 5W, сохраняет необходимую текучесть. Благодаря этому масляный насос может быстро доставить смазку ко всем узлам трения сразу после запуска двигателя.

По словам Серебрякова, дешевое масло с неподходящей вязкостью на морозе становится похожим на желе. В первые секунды после холодного запуска, пока насос не прокачает загустевшую массу, двигатель работает при недостаточной смазке и фактически опирается только на остаточную масляную пленку, пояснил специалист.

«Это приводит к критическому износу цилиндров, поршневых колец и распредвала. Кроме того, чрезмерно густое масло создает избыточное давление в системе двигателя, которое может выдавить сальники и прокладки, потерявшие эластичность на морозе. В некоторых случаях стартер из-за густоты смазочного материала не сможет провернуть коленвал, и автомобиль не заведется», — предупредил Игорь Серебряков.

Представитель «АвтоСпецЦентра» также привел пример из сервисной практики. С подобной проблемой столкнулся владелец современного автомобиля с турбированным двигателем. Как рассказал эксперт, автовладелец решил сэкономить и залил перед зимой масло с высоким первым индексом, например 10W, либо дешевый аналог с неподтвержденными характеристиками.

«При первом же морозе ниже -20 °C двигатель запустился с трудом, а через несколько минут работы загорелся индикатор низкого давления масла. Диагностика показала, что из-за загустевшего масла провернуло вкладыши коленвала. Ремонт обошелся в сумму, многократно превышающую стоимость даже самой дорогой канистры смазочного материала», — рассказал Игорь Серебряков.

При этом специалист подчеркнул, что невысокая стоимость эксплуатационных расходных материалов не всегда свидетельствует об их плохом качестве. Основное правило при выборе моторного масла, по словам Серебрякова, — строго соблюдать рекомендации производителя автомобиля, указанные в сервисной книжке. В частности, необходимо учитывать допуски, например VW 504 00, MB 229.5, BMW Longlife-04, а также вязкость, рекомендованную для эксплуатации зимой.

В завершение Серебряков посоветовал приобретать моторное масло у проверенных продавцов, чтобы снизить риск покупки подделки. Кроме того, менять его следует чаще, если автомобиль используется в тяжелых условиях — пробках, при частых коротких поездках или сильных морозах.

«Для турбированных двигателей и современных моторов с прямым впрыском требования к качеству масла особенно высоки, поэтому переход на более дешевый аналог здесь недопустим», — заключил Игорь Серебряков.

Ранее другой автоэксперт рассказал об опасности регулярных коротких поездок осенью и зимой для двигателя. Он отметил, что при таком режиме масло может не успевать прогреваться, из-за чего его смазывающие свойства постепенно ухудшаются.

Автор: Иван Бахарев