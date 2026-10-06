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Что остается за пределами статистики продаж?

На форуме CarX 2026 агентство Автостат представило данные опросов о потребительской оценке новых автомобилей, лояльности и удовлетворенности владельцев.
РедакцияР
Редакция
06.10.2026, 18:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Маркетингу была посвящена отдельная сессия форума автобизнеса CarX 2026, организованного агентством «АВТОСТАТ». Елена Лазарева («АВТОСТАТ») выступила с докладом о маркетинговых опросах и рассказала о том, что остается за пределами статистики продаж.

В качестве примера она привела отчет «АВТОСТАТ ОМНИБУС 2026. Новые автомобили: потребительская оценка российских автовладельцев», который вскоре выйдет в свет. «Рейтинг продаж – это хорошо, но он не в полной мере отражает восприятие бренда в глазах автовладельцев», - отметила Лазарева.

Для получения такой информации агентство «АВТОСТАТ» проводит многочисленные исследования. Они помогают оценить удовлетворенность автомобилем, его приобретением в дилерском центре и последующим обслуживанием.

Кроме того, опросы позволяют определить индексы потребительской лояльности и повторной покупки, а также оценить оправданность ожиданий и другие показатели.

Подробнее об этом можно будет узнать в обновленном отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС 2026. Новые автомобили: потребительская оценка российских автовладельцев». Заказать его уже можно в агентстве «АВТОСТАТ».

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