Changan впервые стал лидером российского рынка новых электромобилей по итогам рекордного октября 2026 года

В октябре 2026 года бренд Changan впервые стал лидером российского рынка новых электромобилей. За месяц было продано 1125 электромашин этой марки. Такие данные привели эксперты агентства «Автостат», ссылаясь на статистику регистраций автомобилей в России, предоставленную АО «ППК».

Всего в октябре на российский учет поставили 4030 новых электромобилей. Это стало историческим рекордом рынка: прежде за один месяц в стране не продавалось такое количество машин с розеткой на кузове. По сравнению с октябрем прошлого года продажи новых «электричек» выросли в 2,5 раза.

Второе место по объему продаж занял японский бренд Toyota, реализовавший 992 электромобиля. Далее в рейтинге расположились российские Evolute и UMO — 596 и 395 машин соответственно.

В ТОП-5 марок также попал китайский BYD, показавший результат в 260 автомобилей. Более сотни электрокаров удалось продать бренду Avatr: в октябре на учет поставили 164 его машины.

Среди моделей первое место занял кроссовер Changan Qiyuan Q05. В октябре зарегистрировали 1085 таких автомобилей. Вторым стал японский кроссовер Toyota BZ3X с результатом 983 регистрации. Третью позицию занял российский Evolute i-Joy, показавший результат в 593 машины.

На четвертой строчке модельного рейтинга оказался еще один российский электрокар — UMO 5. За октябрь реализовали 395 таких автомобилей. Замкнул «пятерку» лидеров премиальный «китаец» Avatr 11, продажи которого составили 95 экземпляров.

С января по октябрь 2026 года в России реализовали 15,6 тыс. новых электромобилей. Аналитики подсчитали, что это на 62% превышает показатель за аналогичный период 2025 года.

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил об увеличении доли электромобилей на российском рынке новых легковых машин по итогам октября. По его словам, показатель достиг рекордного уровня.

Тем временем российский кроссовер UMO 5, оснащенный полным набором сервисов «Яндекса», стал лидером продаж новых электромобилей в России за последнюю неделю октября. Он оказался популярнее Changan Qiyuan Q05 и Toyota BZ3X.

Автор: Иван Бахарев