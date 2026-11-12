Changan UNI-Z появился на российском рынке: кто конкурирует с кроссовером стоимостью от 3,25 млн рублей

Кроссовер Changan UNI-Z, вышедший на российский рынок 5 ноября, будет соперничать с автомобилями Haval, Geely, Tenet и Volga. Об этом «Автоновостям дня» рассказал исполнительный директор ООО «Чанъань Моторс Рус» Александр Кулагин.

«На самом деле в этом диапазоне очень большой модельный ряд, начиная от Haval до Geely, Tenet и так далее. Здесь очень много моделей, которые у нас конкурируют», — пояснил Александр Кулагин.

В число непосредственных конкурентов Changan UNI-Z, по словам топ-менеджера, входят Tenet T7, T8, Geely Atlas и Volga K40.

Представитель Changan также сообщил корреспонденту «Автоновостей дня», что полноприводная модификация UNI-Z не готовится к выпуску.

«Вообще не планируется. Нет. У нас в модельном ряде есть ряд моделей с версией полного привода, поэтому нет смысла», — подчеркнул Александр Кулагин.

На презентации Changan UNI-Z в Москве Александр Кулагин рассказал «Автоновостям дня» о возможной локализации производства кроссовера в России. Компания рассматривает такой вариант на одном из российских заводов в 2027 году. Это, как отметил представитель Changan, может снизить цену модели за счет компенсации «очень большого утилизационного сбора».

Российская премьера нового городского кроссовера Changan UNI-Z состоялась в минувший четверг. Тогда же стали известны цены и начались продажи автомобиля. На российском рынке модель представлена в комплектациях «Люкс» и «Техно», а её стоимость составляет от 3 249 000 до 3 349 900 рублей.

Обе версии Changan UNI-Z оснащаются 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л. с. и максимальным крутящим моментом 280 Нм. Силовой агрегат сочетается с семиступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT. Привод у кроссовера может быть только передним.

Автор: Иван Бахарев