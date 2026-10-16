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Changan, Soueast и VGV скорректировали цены на отдельные модели

Цены на новые автомобили в октябре изменились у Changan, Soueast и VGV: Star Truck подорожал, а кроссоверы S06 и U70 Plus стали дешевле в России.
РедакцияР
Редакция
16.10.2026, 14:52·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В октябре еще три бренда скорректировали цены на новые автомобили. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам мониторинга сайтов дистрибьюторов, официально работающих на российском рынке.

Стоимость легкого коммерческого автомобиля Changan Star Truck выросла на 10 тысяч рублей (+0,5%).

Кроссовер Soueast S06, напротив, подешевел на 70 тысяч рублей. В зависимости от комплектации снижение составило минус 2,0 – 2,3%.

Изменение цены затронуло и кроссовер VGV U70 Plus. В версии Люкс его стоимость уменьшилась на 5 700 рублей (-0,2%).

Ранее в этом месяце цены на новые автомобили также изменились у брендов Jetour, АМБЕРАВТО и УАЗ.

Фото: АВТОСТАТ

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