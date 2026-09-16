Changan осваивает российский рынок альтернативным путем: какие модели россияне выбирают вне дилерской сети

В августе почти четверть продаж новых автомобилей Changan в России пришлась на машины, ввезённые за пределами официальной дилерской сети. Доля альтернативных поставок составила 24,2% от результата марки — чуть более 6 тыс. автомобилей. Об этом сообщил аналитик Сергей Целиков в своём Telegram-канале.

Лидером среди автомобилей, поставленных альтернативными каналами, стал электрический кроссовер Qiyuan Q05. За август было продано 525 таких машин. На второй строчке оказался Changan UNI-Z, разошедшийся тиражом 433 автомобиля. Пока эта модель официально не представлена на российском рынке.

В то же время в августе стало известно о начале сертификации Changan UNI-Z в России. Сертификат соответствия, необходимый для оформления ОТТС, на модель уже был выдан.

Третье место занял гибридный лифтбек Qiyuan A06, продажи которого достигли 416 экземпляров. Таким образом, каждый из трёх самых востребованных автомобилей, ввезённых вне официальной дилерской сети, преодолел планку в 400 проданных машин.

Главный объём продаж Changan в России пришёлся на официально поставляемый кроссовер UNI-S. В августе покупатели приобрели 2511 таких автомобилей, что составило более 40% общего результата марки. До переименования нынешняя модель UNI-S носила название CS55 Plus.

Другой официальной моделью, опередившей каждого участника первой тройки альтернативных поставок, стал Changan CS75 Plus. За месяц реализовали 638 экземпляров. На российском сайте марки этот кроссовер относят к сегменту D-SUV.

Как отметил Сергей Целиков, в августе остальные официально поставляемые модели Changan продавались хуже, чем Qiyuan Q05, UNI-Z и Qiyuan A06. В результате показатели лидеров альтернативных поставок смогли превзойти только UNI-S и CS75 Plus, входящие в официальную российскую линейку марки.

Автор: Андрей Сундуков