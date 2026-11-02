Changan изменил скидки в России: сколько теперь стоят CS75 Plus, UNI-V и UNI-K iDD

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Changan отменил или уменьшил прямые скидки на три модели, представленные на российском рынке. Из-за пересмотра условий автомобили стали дороже на 100–300 тыс. рублей, хотя их базовые цены остались без изменений. Это выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга рынка.
Корректировки затронули кроссоверы Changan CS75 Plus и UNI-K iDD, а также лифтбек UNI-V. В зависимости от модели и комплектации доступность автомобилей снизилась на 100–300 тыс. рублей, или на 3,1–6,8%. При этом рекомендованные розничные цены не изменились.
Changan CS75 Plus
Для Changan CS75 Plus 2025 года выпуска отменили прямую скидку в размере 200 тыс. рублей. Ранее она действовала для всех трёх комплектаций — «Комфорт», «Люкс» и «Техно». Теперь стоимость автомобилей без учёта других специальных предложений начинается от 3 819 900 и достигает 4 189 900 рублей.
В базовой версии «Комфорт» используется 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 181 л. с. Комплектации «Люкс» и «Техно» оснащаются 2,0-литровым турбодвигателем, развивающим 226 л. с. Все версии комплектуются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.
В продаже остаются и автомобили 2024 года выпуска. Их стоимость составляет от 3 669 900 до 4 029 900 рублей, при этом отдельная прямая скидка для них не предусмотрена.
Цены Changan CS75 Plus
|Комплектация
|Цена
|"Комфорт"(2024 г. в., 1.5T, 181 л. с., 8AT, FWD)
|3 669 900 ₽
|"Люкс"(2024 г. в., 2.0T, 8AT, FWD)
|3 869 900 ₽
|"Техно"(2024 г. в., 2.0T, 8AT, FWD)
|4 029 900 ₽
|"Комфорт"(2025 г. в., 1.5T, 181 л. с., 8AT, FWD)
|3 819 900 ₽
|"Люкс"(2025 г. в., 2.0T, 8AT, FWD)
|4 019 900 ₽
|"Техно"(2025 г. в., 2.0T, 8AT, FWD)
|4 189 900 ₽
UNI-V
У лифтбека UNI-V пересмотрели условия для всех четырёх комплектаций 2024 года выпуска. Прямая скидка в размере 100 тыс. рублей ранее распространялась на версии «Стандарт», «Люкс», «Комфорт» и «Техно», однако теперь её отменили. Без дополнительных выгод автомобили стоят от 3 189 900 до 3 329 900 рублей.
Все UNI-V 2024 года оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 181 л. с. и максимальным крутящим моментом 280 Нм. Двигатель работает в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод у автомобиля передний.
Для машин 2025 года предусмотрены комплектации «Люкс» и «Техно». Их стоимость составляет 3 409 900 и 3 479 900 рублей соответственно. Прямые скидки на эти версии отсутствуют.
Цены UNI-V
|Комплектация
|Цена
|"Стандарт"(2024 г. в., 1.5T, 181 л. с., 7DCT, FWD)
|3 189 900 ₽
|"Люкс"(2024 г. в., 1.5T, 181 л. с., 7DCT, FWD)
|3 259 900 ₽
|"Комфорт"(2024 г. в., 1.5T, 181 л. с., 7DCT, FWD)
|3 279 900 ₽
|"Техно"(2024 г. в., 1.5T, 181 л. с., 7DCT, FWD)
|3 329 900 ₽
|"Люкс"(2025 г. в., 1.5T, 181 л. с., 7DCT, FWD)
|3 409 900 ₽
|"Техно"(2025 г. в., 1.5T, 181 л. с., 7DCT, FWD)
|3 479 900 ₽
UNI-K iDD
Для гибридного кроссовера UNI-K iDD 2023 года выпуска прямую скидку сохранили, но уменьшили на 300 тыс. рублей. Её размер сократился с 900 тыс. до 600 тыс. рублей.
Из-за этого стоимость автомобиля с учётом скидки увеличилась на ту же сумму. Единственная доступная комплектация «Техно» подорожала на 6,77% — с 4 429 900 до 4 729 900 рублей. Базовая цена гибрида осталась прежней и составляет 5 329 900 рублей.
Changan UNI-K iDD оснащается подзаряжаемой гибридной силовой установкой. В её состав входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 166 л. с. и крутящим моментом 255 Нм, а также шестиступенчатая автоматическая коробка передач.
Цена UNI-K iDD
|Комплектация
|Цена с учетом
прямой скидки
|Прямая скидка
|"Техно" (2023 г. в., PHEV, 1.5T, 166 л. с., 6AT)
|4 729 900 ₽
|600 000 ₽
Ранее в Белоруссии стартовали продажи UNI-V калининградской сборки. Фастбек производят на заводе «Автотор», где его оснащают турбомотором и роботизированной коробкой передач.
Автор: Константин Завьялов