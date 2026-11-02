Changan изменил скидки в России: сколько теперь стоят CS75 Plus, UNI-V и UNI-K iDD

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Changan отменил или уменьшил прямые скидки на три модели, представленные на российском рынке. Из-за пересмотра условий автомобили стали дороже на 100–300 тыс. рублей, хотя их базовые цены остались без изменений. Это выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга рынка.

Корректировки затронули кроссоверы Changan CS75 Plus и UNI-K iDD, а также лифтбек UNI-V. В зависимости от модели и комплектации доступность автомобилей снизилась на 100–300 тыс. рублей, или на 3,1–6,8%. При этом рекомендованные розничные цены не изменились.

Changan CS75 Plus

Для Changan CS75 Plus 2025 года выпуска отменили прямую скидку в размере 200 тыс. рублей. Ранее она действовала для всех трёх комплектаций — «Комфорт», «Люкс» и «Техно». Теперь стоимость автомобилей без учёта других специальных предложений начинается от 3 819 900 и достигает 4 189 900 рублей.

В базовой версии «Комфорт» используется 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 181 л. с. Комплектации «Люкс» и «Техно» оснащаются 2,0-литровым турбодвигателем, развивающим 226 л. с. Все версии комплектуются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

В продаже остаются и автомобили 2024 года выпуска. Их стоимость составляет от 3 669 900 до 4 029 900 рублей, при этом отдельная прямая скидка для них не предусмотрена.

Цены Changan CS75 Plus

Комплектация Цена "Комфорт "(2024 г. в., 1.5T, 181 л. с., 8AT, FWD) 3 669 900 ₽ "Люкс "(2024 г. в., 2.0T, 8AT, FWD) 3 869 900 ₽ "Техно "(2024 г. в., 2.0T, 8AT, FWD) 4 029 900 ₽ "Комфорт "(2025 г. в., 1.5T, 181 л. с., 8AT, FWD) 3 819 900 ₽ "Люкс "(2025 г. в., 2.0T, 8AT, FWD) 4 019 900 ₽ "Техно "(2025 г. в., 2.0T, 8AT, FWD) 4 189 900 ₽

Фото: Автоновости Дня

UNI-V

У лифтбека UNI-V пересмотрели условия для всех четырёх комплектаций 2024 года выпуска. Прямая скидка в размере 100 тыс. рублей ранее распространялась на версии «Стандарт», «Люкс», «Комфорт» и «Техно», однако теперь её отменили. Без дополнительных выгод автомобили стоят от 3 189 900 до 3 329 900 рублей.

Все UNI-V 2024 года оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 181 л. с. и максимальным крутящим моментом 280 Нм. Двигатель работает в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод у автомобиля передний.

Для машин 2025 года предусмотрены комплектации «Люкс» и «Техно». Их стоимость составляет 3 409 900 и 3 479 900 рублей соответственно. Прямые скидки на эти версии отсутствуют.

Цены UNI-V

Комплектация Цена "Стандарт "(2024 г. в., 1.5T, 181 л. с., 7DCT, FWD) 3 189 900 ₽ "Люкс "(2024 г. в., 1.5T, 181 л. с., 7DCT, FWD) 3 259 900 ₽ "Комфорт "(2024 г. в., 1.5T, 181 л. с., 7DCT, FWD) 3 279 900 ₽ "Техно "(2024 г. в., 1.5T, 181 л. с., 7DCT, FWD) 3 329 900 ₽ "Люкс "(2025 г. в., 1.5T, 181 л. с., 7DCT, FWD) 3 409 900 ₽ "Техно "(2025 г. в., 1.5T, 181 л. с., 7DCT, FWD) 3 479 900 ₽

Фото: Автоновости Дня

UNI-K iDD

Для гибридного кроссовера UNI-K iDD 2023 года выпуска прямую скидку сохранили, но уменьшили на 300 тыс. рублей. Её размер сократился с 900 тыс. до 600 тыс. рублей.

Из-за этого стоимость автомобиля с учётом скидки увеличилась на ту же сумму. Единственная доступная комплектация «Техно» подорожала на 6,77% — с 4 429 900 до 4 729 900 рублей. Базовая цена гибрида осталась прежней и составляет 5 329 900 рублей.

Changan UNI-K iDD оснащается подзаряжаемой гибридной силовой установкой. В её состав входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 166 л. с. и крутящим моментом 255 Нм, а также шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Цена UNI-K iDD

Комплектация Цена с учетом

прямой скидки Прямая скидка "Техно " (2023 г. в., PHEV, 1.5T, 166 л. с., 6AT) 4 729 900 ₽ 600 000 ₽

Ранее в Белоруссии стартовали продажи UNI-V калининградской сборки. Фастбек производят на заводе «Автотор», где его оснащают турбомотором и роботизированной коробкой передач.

Автор: Константин Завьялов