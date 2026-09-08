Changan изменил цены на две модели в России: сколько теперь стоят новые UNI-S и UNI-V

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В сентябре в России повысилась стоимость двух моделей линейки UNI от компании Changan: кроссовера UNI-S нового поколения и обновленного лифтбека UNI-V. Прибавка составила 80-100 тыс. рублей. При этом UNI-S с начала месяца подорожал уже во второй раз, выяснили «Автоновости дня».

UNI-S

Обе комплектации Changan UNI-S нового поколения, представленного на российском рынке в апреле текущего года, в сентябре стали дороже на 50 тыс. рублей каждая. Таким образом, суммарное повышение цены кроссовера достигло 100 тыс. рублей.

Цены на UNI-S

Комплектация Цена Изменение «Люкс» 1.5T, 181 л. с., 7DCT, 4WD 3 079 900 руб. +100 000 руб. «Техно» 1.5T, 181 л. с., 7DCT, 4WD 3 249 900 руб. +100 000 руб.

Changan UNI-S нового поколения доступен по-прежнему в двух комплектациях с полным приводом. В конструкции системы используется электромагнитная муфта. Обе версии оснащаются бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 181 л. с., а также семиступенчатой роботизированной коробкой передач с «мокрым» двойным сцеплением.

Uni-V

Цена обновленного лифтбека Changan UNI-V в сентябре увеличилась на 80 тыс. рублей. Подорожание коснулось единственной комплектации «Спорт»: теперь она стоит 3 579 900 рублей.

Цены на UNI-V

Комплектация Цена Изменение «Спорт» 2.0T, 235 л. с., 8AT 3 579 900 руб. +80 000 руб.

Рестайлинговый UNI-V, напомним, дебютировал в России в мае. В отличие от «дореформенной» версии, обновленный лифтбек предлагается только в одной комплектации, максимальной по составу, и получил другой силовой агрегат.

Под капотом обновленного UNI-V установлен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 235 л. с. и крутящим моментом 390 Нм. Он пришел на смену 1,5-литровому турбомотору мощностью 181 л. с. Изменилась также трансмиссия: вместо семиступенчатого «робота» используется классический восьмиступенчатый «автомат».

Ранее Changan установил прямую скидку в размере 100 тыс. рублей на оставшиеся у российских дилеров лифтбеки Changan UNI-V 2024 года выпуска. В начале сентября она всё еще действует.

Автор: Иван Бахарев