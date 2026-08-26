Changan начал распродажу в России: какой кроссовер получил скидку

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Компания Changan объявила о распродаже кроссоверов Uni-K 2024 года выпуска на российском рынке. Как выяснили «Автоновости дня» во время мониторинга официального сайта бренда Uni, принадлежащего Changan, покупателям предоставляется прямая скидка в размере 100 тысяч рублей.

Выгода действует для всех трех комплектаций Changan Uni-K 2024 года производства — «Люкс», «Техно» и «Техно+». Для автомобилей 2025 года выпуска аналогичная скидка не предусмотрена.

Цены на Changan Uni-K с прямой скидкой

Комплектация Цена Прямая скидка «Люкс» 2024 г. в., 2.0T, 226 л. с., 8AT, AWD 4 439 900 руб. 100 000 руб. «Техно» 2024 г. в., 2.0T, 226 л. с., 8AT, AWD 4 599 900 руб. 100 000 руб. «Техно+» 2024 г. в., 2.0T, 226 л. с., 8AT, AWD 4 629 900 руб. 100 000 руб.

Независимо от уровня оснащения Changan Uni-K комплектуется безальтернативным бензиновым турбированным двигателем объемом 2,0 литра. Его мощность составляет 226 л. с. В связке с мотором работают восьмиступенчатая автоматическая коробка Aisin и система полного привода Nextrac от BorgWarner.

По своим размерам кроссовер сопоставим с Nissan Murano или Lexus RX. Длина модели равна 4865 миллиметрам, ширина — 1948 миллиметрам, высота — 1695 миллиметрам, а колесная база достигает 2890 миллиметров.

В июле Changan также начала распродавать гибридные кроссоверы Uni-K iDD 2023 года выпуска. Покупателям этой модели по-прежнему доступна рекордная прямая скидка от розничной цены в размере 900 тыс. рублей.

Кроме того, недавно российское представительство Changan заявило, что не планирует повышать цены на автомобили в ближайшие трех-четырех месяцев. Представители компании уточнили, что изменение стоимости возможно только при наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от компании.

Автор: Иван Бахарев

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