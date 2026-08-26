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Changan начал распродажу в России: какой кроссовер получил скидку

Changan Uni-K 2024 года подешевел в России на 100 тысяч рублей: кроссовер с полным приводом и мотором 226 л. с. доступен в трех комплектациях модели.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
26.08.2026, 09:33·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

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Компания Changan объявила о распродаже кроссоверов Uni-K 2024 года выпуска на российском рынке. Как выяснили «Автоновости дня» во время мониторинга официального сайта бренда Uni, принадлежащего Changan, покупателям предоставляется прямая скидка в размере 100 тысяч рублей.

Выгода действует для всех трех комплектаций Changan Uni-K 2024 года производства — «Люкс», «Техно» и «Техно+». Для автомобилей 2025 года выпуска аналогичная скидка не предусмотрена.

Цены на Changan Uni-K с прямой скидкой

КомплектацияЦенаПрямая скидка
«Люкс» 2024 г. в., 2.0T, 226 л. с., 8AT, AWD4 439 900 руб.100 000 руб.
«Техно» 2024 г. в., 2.0T, 226 л. с., 8AT, AWD4 599 900 руб.100 000 руб.
«Техно+» 2024 г. в., 2.0T, 226 л. с., 8AT, AWD4 629 900 руб.100 000 руб.

Независимо от уровня оснащения Changan Uni-K комплектуется безальтернативным бензиновым турбированным двигателем объемом 2,0 литра. Его мощность составляет 226 л. с. В связке с мотором работают восьмиступенчатая автоматическая коробка Aisin и система полного привода Nextrac от BorgWarner.

По своим размерам кроссовер сопоставим с Nissan Murano или Lexus RX. Длина модели равна 4865 миллиметрам, ширина — 1948 миллиметрам, высота — 1695 миллиметрам, а колесная база достигает 2890 миллиметров.

В июле Changan также начала распродавать гибридные кроссоверы Uni-K iDD 2023 года выпуска. Покупателям этой модели по-прежнему доступна рекордная прямая скидка от розничной цены в размере 900 тыс. рублей.

Кроме того, недавно российское представительство Changan заявило, что не планирует повышать цены на автомобили в ближайшие трех-четырех месяцев. Представители компании уточнили, что изменение стоимости возможно только при наступлении объективных обстоятельств, не зависящих от компании.

Автор: Иван Бахарев

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Источник

Changan (233)

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