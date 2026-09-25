Changan готовит к выходу на российский рынок новый суббренд Nevo

Новый суббренд Changan — Nevo — официально появится на российском рынке. Марка будет ориентирована на сегмент «комфорт-престиж». Об этом изданию «АвтоВзгляд» сообщил президент компании Changan Eurasia Сунь Цзэцзюнь.

По словам топ-менеджера, выход бренда запланирован на середину 2027 года. Однако название суббренда для России могут изменить, чтобы избежать пересечения с торговыми знаками других компаний. Окончательное наименование пока не определено: этот вопрос находится в процессе проработки.

Какие модели Nevo будут представлены в России, пока не уточняется. При этом г-н Цзэцзюнь отметил, что первой новинкой станет кроссовер С-класса. Предположительно, речь может идти о модели Nevo Q06 длиной 4837 мм, которую презентовали в Китае в этом году. Автомобиль доступен в электрической и гибридной версиях.

В Китае модельный ряд Nevo включает кроссоверы Q05, Q07 и E07, а также три седана-лифтбэка: A05, A06 и A07.