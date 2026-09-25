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Changan готовит к выходу на российский рынок новый суббренд Nevo

Суббренд Changan Nevo официально выйдет на российский рынок в середине 2027 года: первой моделью станет кроссовер C-класса, название марки могут изменить.
РедакцияР
Редакция
25.09.2026, 17:13·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Новый суббренд Changan — Nevo — официально появится на российском рынке. Марка будет ориентирована на сегмент «комфорт-престиж». Об этом изданию «АвтоВзгляд» сообщил президент компании Changan Eurasia Сунь Цзэцзюнь.

По словам топ-менеджера, выход бренда запланирован на середину 2027 года. Однако название суббренда для России могут изменить, чтобы избежать пересечения с торговыми знаками других компаний. Окончательное наименование пока не определено: этот вопрос находится в процессе проработки.

Какие модели Nevo будут представлены в России, пока не уточняется. При этом г-н Цзэцзюнь отметил, что первой новинкой станет кроссовер С-класса. Предположительно, речь может идти о модели Nevo Q06 длиной 4837 мм, которую презентовали в Китае в этом году. Автомобиль доступен в электрической и гибридной версиях.

В Китае модельный ряд Nevo включает кроссоверы Q05, Q07 и E07, а также три седана-лифтбэка: A05, A06 и A07.

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