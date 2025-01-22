Розничные продажи автомобилей в России: что говорят дилеры о текущей ситуации.

В начале текущего года специалисты отмечают увеличение объемов продаж автомобилей в январе по сравнению с данными за 2024 год. Николай Иванов из компании «Рольф» сообщает, что контрактование продаж возросло на 13%. Однако доходность дилеров в этот период снизилась из-за активного использования демпинга для стимулирования продаж.

Эксперты прогнозируют, что объем продаж новых автомобилей в январе текущего года вероятно превысит 90 000 единиц, что значительно больше, чем 80 000 автомобилей, проданных в прошлом январе.

Заместитель генерального директора по продажам автокомпании «Авилон» Ренат Тюктеев сообщает о стабильном спросе на новые автомобили в январе. Он отмечает, что благодаря разогреву рынка во второй половине прошлого года, в текущем январе ожидаются хорошие результаты.

Эксперты прогнозируют увеличение цен на новые автомобили в течение ближайших 60 дней. По их словам, некоторые бренды уже увеличили стоимость автомобилей на 50-100 тысяч рублей. Однако у компаний с высоким уровнем локализации производства цены увеличатся менее заметно.

Николай Иванов отмечает, что цены на автомобили пока остаются на текущем уровне, однако пик их роста ожидается в феврале-марте. Лучше всего продаются модели Haval Jolion, F7, Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 PRO. Автомобили, ввезенные по параллельному импорту, также пользуются популярностью, в частности Lixiang, Hyundai Tucson, KIA Seltos.

Статистические данные агентства «Автостат» свидетельствуют о росте продаж автомобилей за первую рабочую неделю января. В лидерах продаж оказались такие бренды, как Lada, Haval, Chery, Geely, Changan.

Аналитик Георгий Вихров отмечает перегруженность складов автодилеров запасами автомобилей прошлого года. Он считает, что для стимулирования продаж необходимо установить относительно низкие цены на данные модели автомобилей.