В августе цены на новые автомобили изменились у 11 брендов

В августе 2026 года цены на новые автомобили изменились у 11 марок, официально представленных на российском рынке. Такой результат получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам мониторинга, проведенного сайтом «Цена Авто».

В первой половине месяца, с 1 по 15 августа, корректировка цен коснулась девяти брендов. У восьми из них автомобили подорожали: АМБЕРАВТО, Evolute, Geely, Hongqi, JAECOO, JELAND, Sollers и TENET. Единственным брендом, снизившим цены, стал BAIC. Более подробная информация опубликована здесь.

Во второй половине августа, с 16 по 31 августа, изменения зафиксировали у четырех марок: Belgee, Geely, Haval и JAECOO. Три бренда повысили цены, а один пересмотрел их в сторону снижения. При этом Geely и JAECOO в течение месяца меняли стоимость автомобилей дважды.

Geely уже увеличивал цены на кроссоверы Cityray, Coolray, Monjaro и Okavango в первой половине августа. Во второй части месяца стоимость трех из этих моделей — Cityray, Coolray и Okavango — выросла еще на 15 тысяч рублей, или на 0,4 – 0,5%.

У JAECOO ситуация сложилась иначе. В начале августа кроссовер J6 подорожал на 10 тысяч рублей, а в конце месяца снизилась цена модели J8 в двух из трех доступных комплектаций. Стоимость версии Престиж уменьшилась на 100 тысяч (-2,1%), а исполнения Престиж+ — на 200 тысяч (-4,0%).

Belgee во второй половине августа повысил цены на 30 тысяч рублей. Изменение затронуло седан S50, который подорожал на 1,3 – 1,6%, и кроссовер X70 — на 1,0 – 1,2%. У Haval на 50 тысяч стали дороже кроссоверы H3, Jolion и M6 в версии Оптимум с механической КП. Рост цен составил 1,4 – 2,4%.

Актуальную стоимость этих и других моделей можно узнать из ежемесячного обзора «Мониторинг цен на новые легковые автомобили». Заказать его можно в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ