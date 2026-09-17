Цены на подержанные автомобили неожиданно снизились: почему вторичный рынок «развернулся»

В августе «Автостат» впервые за четыре месяца зафиксировал снижение средней стоимости подержанного легкового автомобиля в России. По данным аналитиков, показатель составил 1 млн 445 тыс. рублей, уменьшившись за месяц на 0,2%, или 3 тыс. рублей.

Авторы исследования отметили, что в нынешнем году автомобили с пробегом дорожали относительно предыдущего месяца с января по март, а также с мая по июль. В апреле средневзвешенная цена снизилась, и такая же динамика повторилась в августе.

Руководитель стратегических проектов «Автостата» Дмитрий Ярыгин предположил, что снижение стоимости автомобилей в конце лета могло быть связано с ростом числа предложений. При этом в годовом сравнении средняя цена продолжила увеличиваться. По сравнению с августом 2025 года подержанные легковые автомобили подорожали на 1,2%, или на 17 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в августе текущего года в России было выдано 101 тыс. автокредитов на новые автомобили и машины с пробегом. Результат оказался на 6,9% ниже показателя августа 2025 года, но на 3,7% превысил июльский уровень, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Тем временем специалисты исследовательской компании iSeeCars подготовили рейтинг брендов, автомобили которых с наибольшей вероятностью достигнут пробега в 250 тыс. миль или примерно 402 тыс. километров. В рамках исследования было изучено более 395 млн автомобилей, а почти всю «пятерку» лидеров составили «японцы».

Автор: Иван Бахарев