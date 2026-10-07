Целиков: продажи Mazda в России за девять месяцев увеличились в шесть раз

С января по сентябрь 2026 года в России зарегистрировали 21218 новых автомобилей Mazda. Показатель оказался в 6 раз выше прошлогоднего результата: тогда японские машины разошлись тиражом в 3 465 экземпляров. Актуальную статистику привел глава «Автостата» Сергей Целиков.

Свыше 90 процентов российского спроса пришлось на кроссовер Mazda CX-5. За отчетный период владельцами этой модели стали 19 631 человек. Стоимость автомобилей под заказ начинается от 2,6 млн рублей, а цены на машины из наличия — от 3 695 000 рублей.

В России Mazda CX-5 предлагается с передним и полным приводом. Кроссоверы собирают в Китае, а сама модель попадает под льготный утильсбор. Эти факторы объясняют ее популярность среди россиян.

Как отметил Целиков, Mazda официально не поставляет свои модели в Россию. При этом в стране работают сервисная сеть и система поставки автозапчастей. Их развитием занимается отдельный бренд MZD, который продвигается через официальный сайт автопроизводителя.

Всего по альтернативным каналам поставок в Россию ввозят девять моделей с логотипом Mazda.

Ранее стало известно, что на российском рынке доступен кроссовер Mazda EZ-60 с гибридной трансмиссией и камерами вместо зеркал.

Фото: Auto.ru